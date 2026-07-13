Malgioglio fa ballare Gioia Tauro: in 10.000 per il concerto sul lungomare | VIDEO

Grande successo di pubblico per il concerto di Cristiano Malgioglio tenutosi sul lungomare di Gioia Tauro

Gioia Tauro concerto Malgioglio

Cristiano Malgioglio fa ballare e divertire Gioia Tauro. Una serata di grande festa sul lungomare cittadino con oltre 10.000 persone presenti, numeri che hanno superato le aspettative della vigilia. Un concerto che ha confermato come Gioia Tauro possa essere un importante polo d’attrazione turistica. La serata è continua con Novanta Land, evento dedicato ai successi musicali degli anni 90. Di seguito il reportage di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, sul grande evento di Gioia Tauro.

Gioia Tauro: in 10.000 per il concerto di Malgioglio
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