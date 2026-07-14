L’Università Magna Graecia aderisce alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa da Giusi Princi

L’Università Magna Graecia di Catanzaro, guidata dal Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cuda, aderisce convintamente alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dell’europarlamentare Giusi Princi, che ha ideato il primo network dedicato al censimento e alla valorizzazione di tutti i professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione. Il supporto dell’Ateneo, che negli anni ha formato intere generazioni di medici diventati autorevoli professionisti della sanità calabrese, italiana ed estera, è stato annunciato dal Rettore Giovanni Cuda che, in un videomessaggio pubblicato sui social, ha riconosciuto il valore strategico dell’iniziativa.

Il Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia ricorda i talenti che si sono formati all’interno dell’Ateneo catanzarese

“La Rete dei Talenti calabresi per la Sanità – afferma il Prof. Cuda – è un’iniziativa molto interessante, originale e innovativa ideata e promossa dall’europarlamentare, On. Giusi Princi. Sono particolarmente lieto di supportare questa iniziativa che per la prima volta crea una rete fra medici, biologi, farmacisti, ricercatori che operano in Italia e al di fuori della nostra Nazione, che hanno origini calabresi e che occupano posizioni di grande responsabilità e di grande prestigio”. Il Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia, quindi, ricorda i talenti che si sono formati all’interno dell’Ateneo catanzarese e che oggi lavorano in Italia e all’estero. “Ci sono medici e ricercatori – spiega – che si sono formati nella nostra università e che lavorano adesso presso prestigiosi centri di ricerca e ospedali italiani, europei ed extraeuropei, con i quali manteniamo ottimi rapporti. Creare questa rete, rafforzarla e soprattutto dare la possibilità di potenziare le relazioni fra la nostra regione, i nostri ospedali, i nostri centri di ricerca e le strutture che si trovano al di fuori della Calabria è un’iniziativa assolutamente encomiabile. Mi adopererò affinché questa proposta possa essere ulteriormente supportata e implementata”.

Il Prof. Cuda evidenzia lo straordinario riscontro che la Rete promossa dall’On. Princi ha già registrato

Il Prof. Cuda evidenzia, inoltre, lo straordinario riscontro che la Rete promossa dall’On. Princi ha già registrato. “Gli accessi alla rete – afferma – sono già particolarmente numerosi e stanno progressivamente aumentando. Sono sicuro che, grazie anche all’apporto della nostra università, questi numeri cresceranno considerevolmente. Ringrazio l’Onorevole Princi per aver creato la rete, che riunisce professionisti di grande qualità che operano al di fuori della Calabria, favorendo il rafforzamento e lo sviluppo dei rapporti di collaborazione”.“Ringrazio il Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia, Prof. Giovanni Cuda – afferma l’On. Giusi Princi – per aver manifestato il proprio apprezzamento e il proprio sostegno alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità. Sono certa che, oltre a guidare con lungimiranza un polo di eccellenza come l’Università Magna Graecia, che vanta una lunga e prestigiosa tradizione nella formazione di professionisti dell’area sanitaria, il Prof. Cuda, grazie alla sua autorevolezza, alla sua competenza e alla sua visione, saprà offrire un contributo determinante alla crescita del network. Con il suo prezioso apporto e il supporto dell’Ateneo, la Rete potrà consolidarsi ulteriormente e diventare sempre di più il punto di riferimento nel panorama sanitario regionale, nazionale ed internazionale”.

“I numeri già registrati – aggiunge l’europarlamentare calabrese – confermano il grande interesse per l’iniziativa: hanno già aderito professionisti provenienti non solo da numerose regioni italiane, ma anche da altri Paesi, a testimonianza del forte legame che tanti talenti calabresi continuano a mantenere con la propria terra d’origine e della volontà di mettere a disposizione competenze, esperienze e conoscenze per contribuire al suo sviluppo. Rivolgo, pertanto, un invito a tutti i professionisti sanitari calabresi che operano fuori regione ad aderire alla Rete, affinché questo patrimonio di competenze – conclude – possa crescere ulteriormente e tradursi in opportunità di collaborazione e innovazione per il sistema sanitario calabrese”.

La Rete è aperta a medici, chirurghi, biologi, infermieri, farmacisti, ricercatori e altri professionisti sanitari calabresi che operano fuori dalla regione. Per aderire o ricevere maggiori informazioni, compilare il form dedicato: https://giusiprinci.eu/2026/06/20/talenti-calabresi-per-la-sanita/.