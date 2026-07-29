L’Università di Messina ottiene la registrazione EMAS

UniMe ha ottenuto la registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) per la Cittadella Universitaria Sportiva. Si tratta di uno strumento volontario, creato dalla Comunità Europea, al quale possono aderire le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per adottare un sistema di gestione ambientale, valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati, informazioni sulla propria gestione ambientale.

La registrazione, secondo il Regolamento CE Nr. 1221/2009, è per l’Università di Messina un ulteriore passo che ne testimonia l’impegno a proseguire sulla via della realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile. L’adozione del modello EMAS permette la registrazione in un apposito Albo europeo e avviene a seguito della convalida della Dichiarazione Ambientale da parte di un verificatore accreditato, che attesta la veridicità e la correttezza dei dati ambientali in essa contenuti.