Lunedì 27 luglio “Masella sotto le stelle”: una serata in compagnia per grandi e bambini | INTERVISTA

Lunedì 27 luglio si terrà l’evento “Masella sotto le stelle”, un’iniziativa comunitaria organizzata dall’associazione Vincenzo Luca Romeo in stretta collaborazione con la parrocchia locale. Don Giovanni Zampaglione, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha illustrato il programma della serata che prevede laboratori creativi per bambini ispirati al Piccolo Principe e un momento collettivo di osservazione astronomica. L’obiettivo principale dell’incontro è promuovere la coesione sociale e il dialogo autentico in un’epoca caratterizzata da ritmi frenetici e conflitti globali.

Attraverso la condivisione e il silenzio della natura, gli abitanti cercano di riscoprire il valore del fermarsi per riflettere insieme. Questa iniziativa trasforma il borgo in un simbolo di pace e comunione per l’intera area grecanica. Lo spirito dell’evento invita a ritrovare una dimensione umana più profonda, contrapponendosi alla frammentazione della società moderna.