Lotito: “al calcio italiano serve cambiamento economico, sportivo e morale”

Secondo Claudio Lotito, il calcio italiano ha bisogno di un cambiamento economico, sportivo e anche morale. È quanto sostenuto dal neo presidente della Reggina, senatore di Forza Italia, nel corso dell’audizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò in Commissione al Senato. Lotito ha dichiarato: “serve un cambiamento radicale sostanziale, non solo economico e sportivo, ma in alcuni contesti anche morale, ci sono alcuni atteggiamenti e comportamenti che non ricadono nella logica.

È altrettanto vero che noi dobbiamo calare sul piano pratico le scelte e lo deve fare il Parlamento. La presenza del presidente Malagò è importante, perchè potrebbe fare un elenco delle criticità che noi già sappiamo, e questo elenco noi oggi abbiamo la capacità di risolverlo e dargli risposte“.