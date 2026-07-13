Lorica Lake 2026: successo per la tappa nazionale FIN sul Lago Arvo. I NOMI dei vincitori

Anche la classifica a squadre ha offerto spunti di rilievo. Il podio societario è stato composto da:
- AQA
- Anzianotti
- KR Swim
Sport e tutela dell’ambiente
La manifestazione è stata seguita grazie alla sinergia con Calabria Straordinaria e con una particolare attenzione anche al profilo ambientale, in linea con la sensibilità del territorio calabrese verso la tutela del proprio patrimonio naturale. In questo ambito ha svolto un ruolo importante la collaborazione con lo sponsor Calabra Maceri, per il quale il rispetto dell’ambiente rappresenta un valore prioritario, in piena coerenza con la cornice naturalistica del Parco Nazionale della Sila che ha ospitato l’evento.
L’organizzazione ha rivolto un ringraziamento a tutti gli enti, alle istituzioni e ai partner che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Parco Nazionale della Sila e al commissario Liborio Bloise, alla Provincia di Cosenza, al vicesindaco Luigi Candalise, alle amministrazioni comunali di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco e alla Federazione Italiana Nuoto. Tra gli sponsor e i partner sono stati ringraziati Calabra Maceri e tutto il suo staff, A2A, Fishing Experience, che ha garantito l’assistenza in acqua con le imbarcazioni, Il Ruscello, Park Hotel 108 e Il Brillo Parlante.
Fondamentale è stato il contributo del medico della manifestazione, il dott. Marcello Silletta, dei giudici di gara e dei cronometristi impegnati nelle due giornate, oltre alla Croce Verde Silana per il prezioso supporto sanitario. Un ringraziamento è stato inoltre rivolto a Daniele Donnici di Destinazione Sila e ad Antonella Tarsitano del Park Hotel 108.
Un plauso speciale è stato rivolto a tutti gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione, protagonisti assoluti di due giornate all’insegna dello sport e dello spettacolo sulle acque del Lago Arvo. Con questa edizione, la Sila si conferma ancora una volta una location d’eccellenza per il grande sport acquatico, capace di ospitare un appuntamento di livello nazionale nel segno dello sport, del territorio e della sostenibilità ambientale.