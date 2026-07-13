L’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello trionfa a Vienna, Cannizzaro: “un orgoglio per la Città metropolitana di Reggio Calabria”

Il Premio di Platino conquistato a Vienna dall’Orchestra Giovanile “Paolo Ragone” di Laureana di Borrello deve rappresentare un motivo di orgoglio per l’intera Città metropolitana di Reggio Calabria. A sostenerlo è il sindaco metropolitano, on. Francesco Cannizzaro, che ha annunciato l’intenzione di invitare l’intera orchestra a Palazzo Alvaro. La formazione, guidata dal maestro Maurizio Managò, ha rappresentato l’Italia alla XII edizione del World Orchestra Festival in Austria, uno dei più prestigiosi eventi musicali internazionali.

Al Platinum Award, riconoscimento mai assegnato prima nella storia del Festival, si aggiungono la menzione speciale per la migliore direzione d’orchestra e l’invito rivolto al maestro Managò a entrare nel Comitato artistico del World Orchestra Festival per i prossimi cinque anni. “Lo straordinario successo ottenuto dall’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, guidata dal Maestro Maurizio Managò, che ha conquistato il prestigioso Premio di Platino al ‘The World Orchestra Festival’ di Vienna, deve rappresentare un grande orgoglio non solo per quella fetta di territorio ma per l’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta di una prima assoluta, un riconoscimento mai assegnato prima d’ora nella storia del Festival, che testimonia come il talento, la disciplina e i sacrifici dei giovani musicisti, accompagnati da una guida artistica di alto profilo, possano condurre a traguardi eccellenti, portando di conseguenza il nome della nostra amata terra ai massimi livelli della scena musicale internazionale”.

Le congratulazioni ai musicisti, al maestro e alle famiglie

Cannizzaro ha rivolto le proprie congratulazioni ai componenti dell’orchestra, al maestro Managò e a tutte le persone che hanno contribuito al risultato, sottolineando anche il sostegno garantito dalle famiglie dei giovani musicisti. “Desidero esprimere – prosegue l’onorevole Cannizzaro – le mie più sincere congratulazioni ad ogni singolo componente dell’Orchestra, al Maestro Maurizio Managò, ed a quanti hanno contribuito, nei vari ruoli, con impegno e passione, a questo straordinario risultato; un grazie va detto anche alle famiglie dei giovani musicisti che, sono certo, hanno compiuto sacrifici per sostenerli.

Il sindaco metropolitano ha evidenziato il valore del confronto con orchestre provenienti da numerosi Paesi e il ruolo dei giovani musicisti come ambasciatori del territorio reggino. “A rendere ancora più prestigioso il riconoscimento – aggiunge il Sindaco di Reggio – è il confronto con orchestre provenienti da numerosi altri Paesi del mondo, in una delle più importanti competizioni mondiali dedicate alla musica. Questi giovani sono i migliori ambasciatori della nostra terra: con il loro talento, il loro impegno e la loro passione raccontano al mondo un territorio capace di eccellere e distinguersi per qualità e competenza. È anche attraverso esperienze come questa, infatti, che la nostra Città metropolitana rafforza la capacità di aprirsi al mondo, dialogando con il contesto internazionale e affermando il valore delle sue migliori espressioni culturali e artistiche”.

L’invito a Palazzo Alvaro

Cannizzaro ha inoltre comunicato di essersi confrontato con il sindaco di Laureana di Borrello, Alberto Morano, per formulare un invito ufficiale all’intera orchestra. “A tal proposito – conclude il Sindaco Cannizzaro – rendo noto che mi sono confrontato con il Sindaco di Laureana di Borrello, Alberto Morano, per rivolgergli le mie congratulazioni e, per suo tramite, estendere un formale invito all’intera orchestra a Palazzo Alvaro. L’intento (condiviso) è che la visita possa trasformarsi anche in un’occasione per allietare la cittadinanza con un momento musicale all’aperto: un evento volto a valorizzare quei talenti che rappresentano motivo di orgoglio per l’intero territorio e che la comunità reggina merita di conoscere e apprezzare”.