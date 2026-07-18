L’opera di Franco Battiato al Teatro Greco di Tindari ne “La Convenzione” con i Patriots e Filippo Destrieri

Torna la musica d’autore sulle pietre del Teatro Greco di Tindari. Mercoledì 29 luglio 2026, con inizio alle 21.30, la cavea che guarda il golfo di Patti ospita «La Convenzione», concerto tributo all’opera di Franco Battiato con la straordinaria partecipazione di Filippo Destrieri, storico tastierista e arrangiatore del Maestro, e con Daniela Sassi. I biglietti sono disponibili su Vivaticket. A firmare la serata è la tribute band Patriots, formazione messinese che dal 2022 lavora sul repertorio battiatesco come materia di studio e di rilettura.

La presenza di Filippo Destrieri restituisce all’appuntamento un valore che va oltre l’omaggio: tastierista e arrangiatore accanto a Battiato lungo un arco di quasi vent’anni, Destrieri è stato tra gli artefici del suono che ha attraversato le stagioni più riconoscibili del percorso del Maestro. Il suo ritorno sul palco, insieme a una formazione che di quell’eredità ha fatto un progetto di ricerca, definisce il senso stesso del titolo: una convenzione tra memoria e presente, tra chi quel linguaggio lo ha costruito e chi oggi lo interroga.

Nati a Messina nel settembre 2022 da un’idea di Sonny Foschino, Carlo Alex Navarra e Simone Bombaci, i Patriots sono una formazione musicale e artistica di otto professionisti. Dal debutto del 1° settembre 2023 all’Arena di Villa Dante di Messina, il gruppo ha attraversato luoghi simbolici della cultura siciliana – Teatro Jolly di Palermo, Fondazione Villa Piccolo di Capo d’Orlando, Abbazia di Fragalà, Teatro Trifiletti di Milazzo, Auditorium RAI Sicilia – costruendo un linguaggio che unisce elettronica, rock e atmosfere meditative.

Accanto al lavoro dal vivo, il progetto ha sviluppato una produzione autonoma: il volume «Battiato: 7 testi, 7 chiavi» (Rise&Press, 2024), il debut album «Semankerà» (31 gennaio 2025, otto tracce riarrangiate a partire dallo spettacolo), il videoclip di «Nomadi» — online dal 19 maggio 2025, Menzione d’Onore al Nebrodi Doc Film Festival — e, dal 2026, l’avvio della distribuzione digitale con Azzurra Music, inaugurata il 3 luglio con il singolo «Una cellula».

Sul palco di Tindari la formazione al completo: Sonny Foschino (voce e direzione artistica), Silvia Caliò (voce), Carlo Alex Navarra (sax e synth/tastiere), Simone Bombaci (batteria e percussioni elettroniche), Michele Puleo (pianoforte e tastiere), Francesco Natoli (chitarre), Armando Fiorello (basso elettrico), Valerio La Torre (violino).