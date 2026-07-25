Lombardo apre al “fronte per la Sicilia”: “il programma sia il denominatore comune”

Raffaele Lombardo apre alla possibilità di costruire un “fronte per la Sicilia” e guarda con interesse al confronto promosso da Decio Terrana e Cateno De Luca. L’ex presidente della Regione Siciliana sottolinea la necessità di mettere al centro un programma dedicato all’Isola, affidato a una classe dirigente adeguata alle sfide e alle prospettive del territorio.

Lombardo dichiara: “Prendiamo atto della volontà di confrontarsi e (di tentare) di costruire un “fronte per la Sicilia” espressa da Decio Terrana e da Cateno De Luca. Dell’Udc nel 2003 fui segretario regionale, altri tempi, altri uomini, altri contesti. Ho apprezzato che Terrana cerchi con tenacia le ragioni dello stare insieme. De Luca è un bravo amministratore e crede e si batte per l’Autonomia da sempre. E ci sono altri interlocutori interessati. Gli argomenti sono tanti e impegnativi, il denominatore comune è il programma per la Sicilia, affidato ad una classe dirigente all’altezza dei problemi e delle prospettive e sempre fedele alla nostra terra”.