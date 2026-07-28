Locri Beer Fest, tre serate sul Lungomare Zaleuco tra birra artigianale, musica e cabaret

Tre serate dedicate alla birra artigianale, alla musica dal vivo, alla comicità e allo street food. Il Lungomare Zaleuco di Locri si prepara ad accogliere, dal 31 luglio al 2 agosto, una nuova edizione del Locri Beer Fest, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. La Festa della Birra si svolgerà nell’area del Parco Giochi, sul lungomare sud, ed è promossa e organizzata dalla Pro Loco Locri con il patrocinio della Città di Locri. L’inizio delle attività è previsto ogni sera alle ore 19.

Al centro della manifestazione ci saranno i birrifici artigianali del territorio, pronti a proporre al pubblico le proprie selezioni brassicole. Saranno presenti Gladium, Brew Jop, Limen e Lametus Beer Co., affiancati da un’ampia area street food con proposte gastronomiche diversificate. L’obiettivo è offrire a cittadini e turisti un’esperienza completa, all’insegna della convivialità, del buon cibo e dell’intrattenimento dal vivo per tutte le età.

Il programma artistico spazierà dalla musica popolare al rock, fino al cabaret. La serata inaugurale di venerdì 31 luglio prenderà il via con le sonorità di Sonu da Calabria e proseguirà con l’atteso concerto di Cosimo Papandrea. Sabato 1 agosto sarà invece protagonista la live band guidata da Paola Larosa, che precederà lo spettacolo di cabaret del comico Gennaro Calabrese. La manifestazione si concluderà domenica 2 agosto con l’esibizione dal vivo dei The Ofelia Effect. Ogni serata sarà inoltre arricchita da dj set, attrazioni e attività dedicate ai bambini.

Per rendere più rapide le operazioni di acquisto ed evitare attese agli stand, l’organizzazione ha introdotto il sistema di pagamento digitale Cashless. I visitatori potranno ritirare il proprio bracciale token presso l’Info Point situato all’ingresso del festival, ricaricarlo con l’importo desiderato in contanti o tramite carta e utilizzarlo per acquistare cibo e bevande in tutti gli stand con un semplice gesto della mano. L’appuntamento con il Locri Beer Fest è fissato dal 31 luglio al 2 agosto, a partire dalle ore 19, presso il Parco Giochi sul Lungomare Zaleuco di Locri.