Lo “scudo dei Volenterosi”: l’Italia e altri 9 Paesi si uniscono per una difesa europea antimissile

Una nuova coalizione europea per la difesa antimissile punta a sviluppare uno scudo comune contro le minacce rappresentate dai missili balistici. L’iniziativa è stata lanciata a Parigi durante la riunione della Coalizione dei Volenterosi, con la firma di una dichiarazione congiunta da parte dei leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. Il progetto prevede la costituzione di una Coalizione per la difesa anti-missili balistici, con l’obiettivo di realizzare rapidamente una capacità europea condivisa, destinata a rafforzare la protezione dei Paesi coinvolti e la sicurezza dell’intero continente.

Secondo quanto indicato nella dichiarazione, il nuovo sistema avrà una funzione “puramente difensiva” e sarà basato sulla creazione di un’“architettura integrata di difesa missilistica” capace di “scoraggiare e neutralizzare future minacce missilistiche”.

Un sistema integrato per la sicurezza europea

La futura architettura europea di difesa missilistica non sostituirà gli strumenti già utilizzati dai singoli Stati. Il progetto dovrebbe invece affiancare e integrare i sistemi nazionali di difesa attualmente in servizio o in fase di acquisizione.

La coalizione intende inoltre favorire una maggiore collaborazione tra le industrie europee della difesa, il settore della ricerca e le strutture militari operative. La condivisione di tecnologie, competenze e capacità dovrebbe consentire ai Paesi partecipanti di accelerare lo sviluppo dello scudo antimissile e di migliorare il coordinamento in caso di minaccia.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di costruzione di una difesa comune europea, diventato sempre più centrale nel dibattito politico e strategico dopo l’invasione russa dell’Ucraina e l’aumento delle tensioni internazionali.

Macron: proteggere l’Ucraina e costruire l’Europa della difesa

Il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato il lancio della coalizione con un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, sottolineando la necessità di rafforzare sia il sostegno all’Ucraina sia la sicurezza collettiva europea.

“Davanti alla minaccia balistica, facciamo una scelta chiara: proteggere l’Ucraina, rafforzare la nostra sicurezza collettiva e costruire l’Europa della difesa. Con il lancio della Coalizione antibalistica, rafforziamo le capacità di cui l’Europa ha bisogno”