L’Italia ha il suo nuovo Ct, l’annuncio di Malagò: “ho parlato con Mancini, aspetto la firma”

Sarà con ogni probabilità Roberto Mancini il nuovo c.t. della Nazionale italiana. Il suo è sempre stato il primo nome, almeno per Malagò, con cui c’è uno stretto rapporto di amicizia. Poi però l’arrivo di Maldini e Leonardo ha cambiato le carte in tavola: i colloqui con Ancelotti e Guardiola, con rispettivi no, e la scelta Pirlo, che ha provocato il caos ben noto di questi giorni. Le dimissioni dei due ex Milan hanno spalancato la strada al Presidente federale, che durante il Consiglio ha affermato: “sto parlando con Roberto Mancini, attendo la firma”. Contestualmente, serve scegliere la figura del nuovo direttore tecnico: Chiellini si è defilato, il nome nuovo è quello di Claudio Ranieri.