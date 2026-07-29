Liste d’attesa in Calabria, Rapani: “la propaganda non risolve i problemi”

“Il consigliere regionale Elisa Scutellà continua a intervenire ogni volta che tratto problemi che riguardano il nostro territorio. Francamente mi sarei aspettato che, davanti a una questione così delicata come quella delle liste d’attesa, scegliesse di sostenere una battaglia nell’interesse dei cittadini anziché trasformarla nell’ennesima polemica politica”. È quanto afferma il senatore Ernesto Rapani. “Capisco che la comprensione del testo non sia sempre semplice, per questo provo a ribadire un concetto elementare. L’Agenas ha certificato che, grazie ai provvedimenti adottati dal Governo Meloni e approvati dal Parlamento, a livello nazionale si registra una significativa riduzione delle liste d’attesa. Proprio perché questi sono dati ufficiali e ci sono realtà dove questo non avviene, ho ritenuto ancora più doveroso denunciare ciò che accade nell’Asp di Cosenza e a Corigliano-Rossano, dove i cittadini continuano ad attendere mesi, se non addirittura il 2027, per una prestazione diagnostica. Se c’è una realtà che non rispecchia il dato nazionale, il dovere di un parlamentare è denunciarla, non nasconderla sotto il tappeto”, rimarca.

“La differenza tra me ed il consigliere Scutellà è culturale, prima ancora che politica. Io non ho una visione corporativa della politica. Non considero il mio ruolo quello di difendere, a prescindere, se qualcosa non funziona, lo denuncio senza esitazioni. Il mio dovere è tutelare un territorio ed i cittadini. Nel Movimento 5 Stelle, invece, sembra prevalere una logica diversa: ogni denuncia viene letta come un attacco alla propria parte politica e la risposta arriva puntuale, automatica, sempre orientata a difendere lo schieramento anziché affrontare il problema. È il riflesso di una politica che antepone la propaganda alla ricerca della verità”, puntualizza.

“Io, al contrario, continuerò a fare ciò che ritengo sia dovere di un rappresentante delle istituzioni: denunciare le inefficienze, pretendere trasparenza e chiedere che vengano accertate tutte le responsabilità. Per questo ho chiesto chiarimenti alla Dirigenza dell’Asp e, di fronte a un silenzio durato mesi, ho annunciato un esposto affinché venga fatta piena luce. La critica fine a sé stessa non migliora la sanità. Servono proposte, coraggio e assunzione di responsabilità. Chi vede un problema e preferisce polemizzare con chi lo denuncia, invece di pretendere risposte da chi dovrebbe fornirle, finisce inevitabilmente per diventare parte del problema. Perché in politica la denuncia è un dovere, mentre il silenzio sulle inefficienze rischia di trasformarsi in connivenza”, conclude Rapani.