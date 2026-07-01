L’Iran punge Israele, Araghchi: “Trump tenga buoni i cagnolini di Tel Aviv o risposta potente”

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, lancia una frecciata contro Israele definendo Netanyahu e gli israeliani "cagnolini" che Trump deve tenere a bada

Abbas Araghchi
Foto di Erdem Sahin / Ansa

I termini del memorandum d’intesa di Islamabad sono chiarissimi e di dominio pubblico. Il presidente degli Stati Uniti si è impegnato a tenere a bada i suoi ‘cagnolini’ a Tel Aviv. Se dovessero ignorare il loro padrone, l’Iran darà loro una lezione. Qualsiasi minaccia contro il nostro popolo o la nostra leadership riceverà una risposta immediata e potente“. È quanto scritto su X dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, commentando una dichiarazione del ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che ha definito un “condannato a morte” l’attuale Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei.

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