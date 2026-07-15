Lions Club Reggio Calabria Host, il rito del passaggio della Campana: inizia il nuovo anno sociale

Si è svolta presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club Reggio Calabria Host, che ha sancito l’avvio dell’anno sociale 2026/2027 con l’insediamento del nuovo Presidente, Rosa Maria Perrone. Nel suo intervento, la Presidente ha ringraziato la guida uscente, Giuliana Barberi, e ha illustrato le linee guida del nuovo anno lionistico, improntato a un’azione concreta e orientata all’impatto sul territorio. I punti cardine del programma saranno i giovani, la valorizzazione locale, la cultura e i service, con particolare attenzione alla realizzazione di progetti capaci di produrre risultati duraturi, nello spirito del motto internazionale “We Serve”.

Tra gli obiettivi annunciati figurano il rafforzamento della collaborazione con istituzioni, scuole, università, Leo Club e associazioni del territorio, nonché la promozione di iniziative di alto profilo da candidare anche al sostegno della Fondazione Internazionale Lions (LCIF).

Durante l’anno sarà inoltre celebrato il 70° anniversario di fondazione del Club, verranno valorizzati gli storici riconoscimenti del sodalizio – tra cui il Bergamotto d’Oro, il Premio De Caridi e il Premio Reale – oltre ai Servizi Distrettuali di tutti i Club Host.

Al termine della cerimonia la Presidente ha salutato i soci e gli illustri ospiti, auspicando che il Club continui a essere un punto di riferimento autorevole e generoso per la comunità reggina.

Rosa Maria Perrone ha invitato tutti i soci a partecipare attivamente alla vita del Club, valorizzando competenze e spirito di servizio nel segno del motto scelto per l’anno sociale: “ad metam per passionem“ volendo considerare il termine meta come la poesia ”Itaca“ del poeta greco Kavafis, crescere nel viaggio, servire lungo il cammino.