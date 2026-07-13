L’Inner Wheel di Reggio Calabria festeggia il “Passaggio del Collare”: scelto il nuovo presidente | NOME

“Un altro anno è passato anche per noi dell’Inner Wheel di Reggio Calabria. Nella serata dell’11 luglio, nella suggestiva location dell’ Associazione Salerosa Bistrot, si è svolta la tradizionale cerimonia di “Passaggio del collare” Il nostro club ha deciso di riconfermare la Presidente Maria Concetta Zuco, che ci guiderà, quindi, anche nell’anno sociale 2026/2027. Alla serata abbiamo avuto il privilegio di avere graditissima ospite la Governatrice del Distretto 212, Maria Rita Pillitteri Moscato, che ha gentilmente accolto il nostro invito. Presente anche la Vice governatrice del Distretto 211, Elisabetta Sapone Papalia, che fa parte del nostro club“. È quanto dichiarato in una nota stampa dall’Inner Wheel di Reggio Calabria.

“Dopo l’esecuzione degli inni, ha preso la parola la Segretaria Maria Pia De Pino Romeo che, a nome della Presidente e delle socie, ha rivolto un saluto a tutti i presenti, tra cui i rappresentanti delle associazioni rotariane, e si è fatta portavoce di un messaggio di saluto e di augurio da parte del sindaco di Reggio Calabria.

È stata, poi, la volta della Presidente, che ha pronunciato il discorso di “reinsediamento”. Dopo aver ringraziato le persone intervenute e ricordato con commozione la nostra socia Annamaria, scomparsa da poco, ha sottolineato che riassumere la presidenza per il secondo anno consecutivo significa per lei “continuare un percorso già avviato, facendo tesoro dell’esperienza maturata e guardando al futuro con rinnovata energia” per “proseguire il nostro cammino con entusiasmo, responsabilità e spirito di servizio”

Ha, quindi, fatto una riflessione sul tema internazionale dell’ Inner Wheel di quest’anno, “Crescere e fiorire”, concludendo che “un fiore non sboccia per sé stesso, ma dona bellezza a tutto ciò che lo circonda. Così il nostro servizio acquisisce valore quando riesce a generare bene nella comunità”. Non solo. Crescere e fiorire “è possibile soltanto coltivando il rispetto reciproco, la collaborazione e il servizio, affrontando sfide in cui ogni contributo è prezioso”, “solo un terreno fertile permette ai fiori di sbocciare” e “nessun fiore da solo rende bello il giardino”.

Soffermandosi, poi, sul tema distrettuale “Nutriamo la vita”, ha sottolineato che la vita va nutrita con “l’ascolto, con la solidarietà e la vicinanza a chi è più fragile”.

Infine, ha ringraziato le socie per la fiducia accordatale ancora una volta e per il sostegno e la collaborazione nell’anno appena trascorso, le Past President, il Consiglio Direttivo uscente e ha presentato il nuovo Direttivo.

A questo punto è intervenuta la nostra Governatrice che, tra le altre cose, ha richiamato il tema internazionale dell’Inner Wheel 2026/2027, fatto proprio anche dal nostro distretto, “Dal disagio all’ agio”.

Al riguardo, ha messo in evidenza che è necessario considerare il disagio giovanile e bisogna adoperarsi per fare crescere e fiorire i giovani, “linfa del nostro futuro”. E ci ha dato appuntamento all’Assemblea Distrettuale del

27 settembre a Isola delle femmine.

Alla proiezione di un filmato riassuntivo di tutte le iniziative e attività del club nell’anno sociale 2025/2026, è seguita una cena conviviale dall’atmosfera allegra, cordiale e rilassata.

La serata si è conclusa con il taglio della torta, un brindisi e saluti affettuosi. Auguriamo alla nostra Presidente Maria Concetta Zuco, al Direttivo e alle socie un “buon anno Inner” che sia, come ha detto la nostra Presidente, “un cammino ricco di soddisfazioni, di progetti condivisi e di autentica amicizia“, si legge in conclusione della nota.