Limbadi, tutto pronto per la Sagra dello Stocco: gran finale con il concerto dei Nomadi

È tutto pronto per la Sagra dello Stocco, in programma domani, 26 luglio, a partire dalle 19.30, a San Nicola de Legistis (Limbadi). Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più coinvolgenti dell’estate vibonese, organizzato e promosso dall’Associazione Culturale “Alighistos”, con il patrocinio del Comune di Limbadi. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per valorizzare una delle eccellenze della tradizione gastronomica calabrese: lo stocco, protagonista di un ricco menù preparato secondo le ricette tipiche della cucina locale. Un appuntamento che unisce sapori autentici, promozione del territorio e voglia di stare insieme, nel segno della convivialità e della cultura popolare.

Accanto alle specialità a base di stocco, l’area gastronomica proporrà anche panini e ciambelle, offrendo un’ampia scelta per soddisfare i gusti di tutti i visitatori e rendere la serata una vera festa aperta a famiglie, giovani e appassionati della buona cucina. A sostenere l’iniziativa sono due importanti realtà imprenditoriali del territorio: Stocco&Stocco di Cittanova, punto di riferimento nella lavorazione e commercializzazione dello stocco, e Calabria Rocce, il cui contributo conferma il valore della collaborazione tra associazionismo e imprese nella promozione delle eccellenze locali.

La Sagra dello Stocco sarà anche un grande appuntamento di spettacolo. A chiudere la serata sarà infatti l’attesissimo concerto dei Nomadi, storica band della musica italiana, pronta a regalare al pubblico uno show ricco di emozioni con i brani che hanno segnato intere generazioni (ingresso libero).

“La sera del 26 luglio sarà un’occasione speciale per la nostra comunità e la nostra associazione perché accoglieremo visitatori e appassionati in un percorso socioculturale che rappresenta il frutto di un grande lavoro di squadra – afferma il presidente dell’Associazione Alighistos, Francesco Limardo –. La Sagra dello Stocco è molto più di un evento gastronomico: è un’occasione per raccontare la nostra identità, valorizzare il territorio e condividere le tradizioni che rendono unica la nostra comunità. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme una serata di festa, musica e sapori autentici”.