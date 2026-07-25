Lido abusivo a Paola, scatta il sequestro: sotto sigilli 1.800 metri quadrati di area demaniale | FOTO

I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza e i militari della Capitaneria di Porto, a seguito di pregressa attività di controllo del territorio e info-investigativa, hanno sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa un intero complesso balneare sito nel Comune di Paola nonché tutte le strutture e attrezzature ad esso riconducibili. In particolare, l’operazione svolta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Paola e dall’Ufficio Locale Marittimo di Paola ha riguardato un’area demaniale di complessivi 1.800 mq, costituita da una zona destinata a posa sdraio e ombrelloni (lido) ed un’altra destinata alla ricezione ricreativa (servizi bar/ristorazione/mini-club/discoteca/pianobar), occupata arbitrariamente – in quanto non legittimata dal possesso di un preventivo titolo concessorio valido ed efficace per l’affidamento delle attività dell’intero stabilimento balneare mediante affitto di ramo d’azienda.

L’attività eseguita dalla Guardia di Finanza di Paola e dall’Ufficio Locale Marittimo di Paola, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola diretta dal Procuratore Capo Dott. Domenico Fiordalisi, testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle e della Guardia Costiera volto alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio demaniale marittimo. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.