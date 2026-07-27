Librizzi, sulla SP 126 viabilità modificata per lavori e festa patronale | DETTAGLI

Due distinti provvedimenti interesseranno nelle prossime settimane la viabilità lungo la Strada Provinciale 126 di Librizzi, con modifiche legate sia all’avanzamento di un cantiere sia allo svolgimento della festa patronale. La Città Metropolitana di Messina ha emanato due ordinanze che regolano la circolazione in periodi e tratti differenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di automobilisti, residenti e operatori impegnati nelle attività previste. La prima misura riguarda il cantiere di consolidamento della periferia sud-est dell’abitato. Dal 27 luglio al 30 settembre 2026, nel tratto compreso tra il km 3+200 e il km 3+400 della SP 126, il traffico sarà regolato da un senso unico alternato con impianto semaforico. La limitazione si rende necessaria perché i lavori comportano un restringimento della carreggiata, impedendo la circolazione contemporanea nei due sensi di marcia. Per tutta la durata dell’intervento saranno comunque garantiti il passaggio dei pedoni e il transito dei mezzi di soccorso.

Il secondo provvedimento riguarda invece le celebrazioni in onore di Maria SS. della Catena e San Michele Arcangelo. Domenica 16 agosto, dalle ore 18 alle 22, sarà chiuso al traffico il tratto della SP 126 compreso tra Piazza Catena e il bivio per Nasidi-Sant’Angelo di Brolo, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione religiosa e delle iniziative collegate. Anche in questa occasione sarà assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza, mentre la circolazione ordinaria sarà deviata sulla restante rete viaria provinciale.