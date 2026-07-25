Liberty Lines, crescono i passeggeri: boom alle Pelagie e flotta più capiente del 36%

Liberty Lines traccia un primo bilancio della stagione estiva, che evidenzia un andamento positivo del traffico passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati registrati dalla Compagnia confermano una crescita diffusa sui principali collegamenti marittimi, sostenuta dall’aumento della domanda e dal progressivo rafforzamento dell’offerta. Nel dettaglio, considerando dati dal primo di maggio, i collegamenti con le isole Egadi hanno fatto registrare un incremento del 12,9% dei passeggeri trasportati rispetto allo scorso anno, mentre la crescita si attesta al 4,8% per le isole Eolie, 17% per le Pelagie e 5,8% per Ustica.

Anche i passeggeri dello Stretto di Messina, storicamente meno suscettibili ad oscillazioni stagionali, hanno fatto registrare un incremento del 1%. A trainare questa crescita non è solo il successo delle destinazioni, ma anche un significativo piano di investimenti che ha rinnovato profondamente i collegamenti marittimi. Liberty Lines ha completato il programma di ammodernamento della flotta con l’introduzione di nove unità ibride di ultima generazione, conclusosi nell’aprile 2026 con l’entrata in servizio della Ettore Morace.

L’investimento ha consentito di aumentare la capacità di trasporto, migliorando al contempo sostenibilità, comfort e affidabilità. Le nuove navi, con una capienza di 251 passeggeri, superano sia gli standard previsti dai contratti di servizio pubblico sia la capacità delle unità precedenti, oggi cedute ad altri operatori. Grazie a queste innovazioni, la capacità complessiva della flotta è cresciuta di oltre il 36%, permettendo di soddisfare meglio la domanda nei periodi di punta e di offrire più posti ai viaggiatori. Inoltre, le nuove unità garantiscono maggiore comfort, più spazio per i bagagli e migliori prestazioni in condizioni meteomarine difficili, contribuendo a rendere più accessibili le isole e a migliorare l’esperienza di viaggio.