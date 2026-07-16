“Lì dove l’Europa si restringe”: il 18 luglio la presentazione del progetto con Calabrese e Montuoro

Sabato 18 luglio, alle ore 17.30, a Palazzo Sanseverino, a Marcellinara (CZ), si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Lì dove l’Europa si restringe”, dedicato ai sentieri ciclo-pedonali di collegamento tra il Parco Marino Regionale Costa degli Dei e il Parco Marino Regionale Baia di Soverato, attraverso la sella di Marcellinara, punto più basso dell’istmo. All’incontro con la stampa, coordinati dal comunicatore Lenin Montesanto, interverranno l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, il sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, ed il direttore generale dell’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria, Raffaele Greco.
L’iniziativa si inserisce nel programma della Festa regionale degli itinerari, delle aree protette e del cicloturismo nella Calabria Straordinaria, promossa dall’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria, insieme a Calabria Straordinaria e Ciclovia dei Parchi, con il patrocinio del Comune di Marcellinara.