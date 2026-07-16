Legge elettorale, la protesta dell’Opposizione: “Meloni ha tradito. Imbullonati alle poltrone. È schi-forma”

La Camera verso il voto finale sulla Legge elettorale. Mentre la Maggioranza prova a compattarsi, l’Opposizione è già compatta e parecchio critica. “Quanta ipocrisia in questa Aula da coloro che hanno sfiduciato Meloni, chi ha tradito? Questa è l’unica ossessione di Meloni. Almeno quaranta persone hanno tradito“, ha dichiarato il segretario del Pd Elly Schlein in dichiarazione di voto sulla legge elettorale in Aula alla Camera. “Volete cambiare la legge elettorale perché avete paura di perdere. Chi ha tradito? Questa è l’unica ossessione, non gli oltre mille morti sul lavoro dell’anno scorso, non la povertà, non le ondate di calore, non le famiglie che non possono permettersi il condizionatore, non i femminicidi. Sono quattro anni che vi facciamo proposte concrete per dire che non basta la repressione, serve la prevenzione. Queste sono le priorità, non cambiare la legge elettorale“, ha aggiunto. “Meloni, è lei che ha tradito la fiducia degli italiani“, ha concluso.

Conte: “legge truffa per passare da stabilità a inamovibilità

“Mentre i salari si abbassano e i prezzi del carburante schizzano il governo ha deciso che la priorità del Paese è la legge elettorale: si vogliono cambiare le regole del gioco per passare dalla stabilità alla inamovibilità“. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera nell’ambito delle dichiarazioni di voto sulla legge elettorale. “E si ricorre – ha aggiunto – alla truffa che è architettata perché la destra sta dicendo in tutti i social – e poi arriveranno trasmissioni e giornali amici – che è fatta per dare più potere agli italiani ma gli italiani non sono sciocchi è fatta per imbullonarvi alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo: è una legge truffa e l’accordo raggiunto in maggioranza è truffaldino, non dà nessun potere agli italiani di scegliere ma nel listone i candidati sono preselezionati dalle segreterie di partito. Voi volete prendere in giro gli italiani – conclude – dicendo che gli volete dare potere di scelta“.

“Vi state confezionando una legge elettorale vergognosa con un premio di maggioranza incostituzionale ma noi non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con Colle Oppio. – ha aggiunto – Uniti abbiamo fatto una battaglia in Parlamento contro la vostra arroganza e questo è solo l’antipasto. Ci impegneremo noi per tirare fuori il Paese dalla palude del governo Meloni in cui non ci si riesce a curare mentre state spendendo miliardi per le armi. Non avete idea della battaglia che vi aspetta e con cui vi impediremo di prendere il potere, siamo qui“.

Fratoianni: “è schiforma per rimuovere la centralità del Parlamento”

“Questa schiforma rimuove la centralità del Parlamento“. Lo ha detto il deputato di Avs Nicola Fratoianni intervenendo in Aula alla Camera nell’ambito delle dichiarazioni di voto sulla riforma della legge elettorale. “La premier Meloni, ha detto, via social dobbiamo riflettere: andate a riflettere e poi magari mettetene a parte il Parlamento di questa riflessione, dovete venire in Parlamento a offrire i risultati della vostra riflessione perché questa checchè ne pensiate è ancora una Repubblica parlamentare e questo è quello che non sopportate a destra e questo non è di oggi, è un progetto decennale: rimuovere Parlamento e magari la Costituzione“. Il ministro Ciriani, ha aggiunto, “ha detto in chiaro che “è un anticipo di premierato” ma “il Parlamento non è roba vostra, la Costituzione non è roba vostra, se volete fare il premierato fatelo per via costituzionale e presentatevi davanti agli elettori prenderete un altro ceffone“. “E’ inemendabile questa legge perché è il suo obiettivo che contrastiamo” e noi “continueremo a combattere per difendere la Costituzione“.