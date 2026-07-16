Legge elettorale: c’è il sì alla Camera con 217 voti favorevoli, ora si passa al Senato

Con 217 voti a favore, la Camera ha approvato la riforma della Legge elettorale. Il provvedimento passa ora al Senato

Camera dei deputati
Foto Ansa

Dopo la bocciatura dell’emendamento Bignami sulle preferenze che ha generato un po’ di maretta interna alla Maggioranza, quest’oggi la Camera dei Deputati si è riunita per il voto sulla riforma della legge elettorale. Nonostante la forte protesta delle Opposizioni, la riforma è stata approvata alla Camera con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Si è votato con la formula del voto segreto.

I deputati delle opposizioni hanno esposto in Aula dei cartelli di protesta con su scritto: “Meloni ha fallito”, “legge elettorale = legge truffa”, “la maggioranza non esiste più: a casa”. I commessi sono intervenuti per ritirarli. Dopo il parere favorevole della Camera, il provvedimento passa adesso al Senato.

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