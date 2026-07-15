Legge elettorale, Cannizzaro: “io e FI favorevoli alle preferenze. C’è chi ha scelto di boicottare”

Nella giornata di ieri, alla Camera, per un solo voto e dopo votazione segreta, è stato bocciato l’emendamento FdI-Nm-Udc sulle preferenze e i capilista bloccati. A margine della presentazione del Vinitaly a Sibari e Reggio Calabria, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha risposto alle domande dei media, commentando anche il voto espresso ieri alla Camera sulla legge elettorale.

“Io sono a favore delle preferenze e anche Forza Italia voleva assolutamente le preferenze. – ha dichiarato – È stato presentato un emendamento all’interno della coalizione: c’è chi magari non ha le preferenze, non sa forse cosa significa avere le preferenze e fare politica sul territorio, e quindi ha pensato di utilizzare il voto segreto per tentare di boicottare questa parte della legge elettorale che prevedeva le preferenze, facendo male, ma l’hanno fatto. È la democrazia, anche in aula funziona così. Ma andiamo avanti“.