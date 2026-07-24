LeBron James sceglie i Sixers per “il viaggio finale”: rinuncia ai soldi per dare la caccia all’ultimo anello

Dopo settimane di attesa e rumor, con tanto di post social ‘scappato’ ai Miami Heat per un ritorno clamoroso, LeBron James ha preso la decisione finale della sua carriera. No, niente ritiro, a 41 anni ha firmato un biennale con i Philadelphia 76ers. Sarà l’ultimo contratto della sua carriera, giocherà fino ai 43 anni e lo farà guadagnando appena 8 milioni di dollari, un taglio netto rispetto ai 52.6 che percepiva ai Lakers. Del resto, è uno degli sportivi più ricchi della storia: desidera solo vincere il 5° anello dopo i 2 di Miami, quello speciale con i Cavs a casa sua e quello con i Lakers.

“Sono stato sincero durante l’ultima conferenza stampa quando ho detto che dovevo guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo sport. Lo amo ancora davvero e ho ancora molto da dare. Questa è la mia ultima decisione. Non gioco per i soldi. Non gioco per la famiglia. Per cosa sto giocando davvero a questo punto?“, ha dichiarato sui social.

“Voglio ancora fare sacrifici. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora impegnarmi al massimo. Voglio ancora competere, vincere e avere la possibilità di provare l’emozione di vincere un altro campionato. Credo di poter contribuire a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo e sono felice di entusiasmare una nuova tifoseria e iniziare questo incredibile viaggio un’ultima volta“, ha concluso.