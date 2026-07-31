Le Castella, barca in avaria sospinta verso gli scogli: diportisti salvati dalla Guardia di Finanza

Nel corso del servizio di pattugliamento delle acque antistanti Le Castella, disposto dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, un’unità navale della Sezione Operativa Navale è intervenuta tempestivamente in soccorso di un diportista di nazionalità svizzera, originario della Calabria, rimasto in avaria a causa di un improvviso guasto al motore. L’allarme è stato lanciato direttamente dalle persone presenti a bordo dell’imbarcazione che, ormai priva di propulsione, veniva rapidamente sospinta dal vento e dal moto ondoso verso un tratto di costa roccioso. Al momento dell’intervento della Guardia di Finanza, il natante si trovava ormai a ridosso degli scogli, in una situazione di concreto ed imminente pericolo.

La costante presenza in mare delle unità navali del Corpo e il continuo pattugliamento del litorale hanno consentito un intervento immediato, permettendo all’equipaggio della vedetta classe 800 di raggiungere l’imbarcazione in tempi rapidissimi, mettere in sicurezza gli occupanti e scongiurare il rischio di un impatto contro la scogliera. L’episodio conferma l’efficacia del dispositivo di Polizia del Mare assicurato quotidianamente dalla Guardia di Finanza, che garantisce una presenza operativa costante lungo le coste non solo per il contrasto ai traffici illeciti, agli illeciti economico-finanziari e alle violazioni in materia di demanio marittimo, ma anche quale presidio di sicurezza per i cittadini e per tutti coloro che vivono il mare. Con l’intensificarsi della stagione estiva, le unità navali del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia continueranno ad assicurare un’attività di vigilanza capillare sull’intero tratto costiero di competenza, sempre pronta a intervenire per tutelare la legalità e la sicurezza della navigazione.