Lazzaro, un immobile confiscato diventa nuova Stazione dei Carabinieri: tutto pronto per l’inaugurazione

L'evento si terrà giovedì 16 luglio alle 18.30 in via Giulietta Masina. In serata il concerto della Fanfara del 10° Reggimento “Campania” sul Lungomare Cicerone

Stazione Carabinieri Lazzaro - Motta San Giovanni

Un immobile confiscato diventa la nuova sede della Stazione dei Carabinieri di Lazzaro. È tutto pronto per l’inaugurazione della struttura, resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Motta San Giovanni, la Regione Calabria, la Prefettura, l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia del Demanio. L’apertura della nuova sede consentirà di garantire anche in futuro un presidio di legalità e sicurezza su un territorio particolarmente ampio, che si estende da Fornace a Riace Capo, da Lazzaro al centro abitato di Motta San Giovanni fino alle pendici dell’Aspromonte. La presenza dell’Arma in quest’area era stata messa a rischio negli ultimi anni. Il nuovo presidio rappresenta quindi un passaggio rilevante per la tutela delle comunità e per il rafforzamento dei servizi di sicurezza.

L’appuntamento è fissato per giovedì 16 luglio alle ore 18.30 in via Giulietta Masina, alla presenza di autorità di Governo, militari e rappresentanti della politica regionale e metropolitana. La cerimonia prevede la consegna della Bandiera, l’Alzabandiera e il tradizionale taglio del nastro, che darà ufficialmente nuova vita all’immobile confiscato e assegnato dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati all’Arma dei Carabinieri. La struttura sarà quindi adibita a nuova sede della Stazione dei Carabinieri di Lazzaro.

La giornata si concluderà alle ore 21 con il concerto della Fanfara del 10° Reggimento “Campania”, in programma sul Lungomare Cicerone. L’esibizione accompagnerà il momento di condivisione legato all’inaugurazione del nuovo presidio, trasformando la serata in un appuntamento aperto alla comunità.

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