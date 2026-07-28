Lazzaro: tutto pronto per “Testimonianze Comuni”, l’evento che unisce Motta San Giovanni e Troina nel ricordo dei minatori

Un filo ormai eterno unisce le comunità di Motta San Giovanni e Troina nel ricordo dei minatori che contribuirono alla costruzione della diga dell’Ancipa. Su questo legame si concentra la seconda edizione del percorso “Testimonianze Comuni”, in programma il prossimo 3 agosto a Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Minatori del Comune di Motta San Giovanni “Commemorare per Ricordare” – OdV, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni. Il percorso vuole rappresentare un filo capace di unire, in uno stretto rapporto di comunione, persone e comunità che hanno condiviso e intendono continuare a condividere un’esperienza o un evento che ha segnato per sempre la loro storia.

Esperienze che hanno accresciuto il patrimonio valoriale delle comunità, fino a trasformarlo in un “tesoro” che non si arrugginisce e che deve essere tramandato di generazione in generazione. Sono proprio questi i valori sui quali si fonda l’evento che si svolgerà a Lazzaro. Tra Motta San Giovanni e Troina esiste un legame profondo, nato dal lavoro e dal sacrificio dei minatori mottesi. Questi lavoratori contribuirono in modo significativo alla realizzazione, nel territorio di Troina, di un’importante opera di sviluppo che ancora oggi riveste una funzione fondamentale per la città e per le zone limitrofe: la diga dell’Ancipa.

L’opera, costruita nei primi anni del secondo dopoguerra, costò la vita a 49 minatori. Ben sei di loro provenivano dal Comune di Motta San Giovanni. Il nuovo incontro tra le due comunità rappresenta quindi la prosecuzione di un sigillo d’amore che le unisce e che contribuisce a caratterizzarne le rispettive identità. La seconda edizione di “Testimonianze Comuni” vuole essere anche un invito rivolto a tutti a riscoprire i valori fondanti delle comunità e a ripartire da essi per costruire linee di sviluppo autentiche e durature, mantenendo viva la memoria di chi, con il proprio lavoro e con la propria vita, contribuì alla realizzazione della diga dell’Ancipa.