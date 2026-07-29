Lavori abusivi per un parcheggio di quad a Villaggio Palumbo: tre denunciati

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri della Stazione di Cotronei per deturpamento di bellezze naturali, esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione e violazioni della normativa edilizia e urbanistica. Secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini, i tre avrebbero effettuato dei lavori di sbancamento, escavazione e movimento terra in località “Caprarelle“, nel comprensorio turistico di Villaggio Palumbo, per realizzare un’area da destinare al parcheggio di quad.

Gli interventi sarebbero stati realizzati in un contesto territoriale sottoposto a tutela paesaggistica, senza le necessarie autorizzazioni, determinando una significativa modificazione dello stato dei luoghi.

I carabinieri hanno anche sequestrato un mini-escavatore e un autocarro utilizzati per l’esecuzione dei lavori.