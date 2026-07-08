L’Automobile Club Reggio Calabria si congratula con il Sindaco Cannizzaro, giunta e consiglieri

Il presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria, rag. Giuseppe Martorano, il Direttore Dott.ssa Giuseppina Danile, il Consiglio Direttivo e tutto il personale dell’Ente esprimono le più vive congratulazioni al Sindaco On. Francesco Cannizzaro, alla Giunta e ai componenti del Consiglio Comunale in occasione del loro insediamento. L’Automobile Club Reggio Calabria formula i migliori auguri di buon lavoro alla nuova Amministrazione, auspicando un mandato ricco di risultati nell’interesse della città e della comunità reggina.

L’Ente conferma la propria piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale per promuovere la realizzazione di iniziative condivise nei settori della mobilità, della sicurezza stradale, dell’educazione civica, della sostenibilità ambientale e della promozione del territorio.