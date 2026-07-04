L’Assessore Demetrio Marino a StrettoWeb: “emozione e soddisfazione, la nostra una squadra sobria ed elegante”

“Emozione e soddisfazione per me, dopo tanta attività fatta negli anni da Consigliere e Presidente di Circoscrizione. La nostra squadra deve essere sobria ma anche elegante. Deve parlare di nuovo ai cittadini ma anche fare squadra insieme ai dipendenti pubblici. Ringrazio il Sindaco per la scelta sui primi eletti e io nella fattispecie anche sul mio partito. Ora tocca a noi”. Così il neo Assessore del Comune di Reggio Calabria Demetrio Marino commenta il suo nuovo ruolo a margine della presentazione della Giunta.

Queste le sue parole.