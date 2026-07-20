L’ASD Academy Siderno sceglie il nuovo tecnico per la categoria Allievi | NOME

“L’ASD Academy Siderno è lieta di annunciare ufficialmente che la conduzione tecnica della categoria Allievi per la stagione sportiva è affidata a mister Tommaso Costa. ​Già Presidente e primo Responsabile Tecnico della nostra scuola calcio, Mister Costa ha deciso di scendere direttamente in campo per guidare il gruppo dei ragazzi nati nel 2010 e 2011, impegnati in un campionato fondamentale per la loro crescita calcistica e umana“. È quanto si legge in una nota stampa dell’ASD Academy Siderno.

​”Un profilo di altissimo livello per i nostri giovani. Tommaso Costa vanta una profonda esperienza nel calcio dilettantistico e giovanile calabrese. Tecnico qualificato UEFA B, Goolkeeper B e Maestro di Tecnica Individuale, vanta nel suo palmarès ben 3 promozioni e una Supercoppa provinciale sulla panchina del Siderno. ​Inoltre, è un grande innovatore della tecnica individuale: è stato il primo allenatore in Calabria autorizzato all’uso delle strutture Gingawall e all’applicazione della metodologia d’élite 1VS1, focalizzata sul perfezionamento dei gesti tecnici e sul controllo palla“, prosegue la nota.

“​Gli obiettivi della stagione:

​La società, grazie al costante lavoro del DS e Responsabile del Settore Giovanile Raffaele Stilo in sinergia con il Vicepresidente Mario Fuda, sta completando un’importante campagna di rafforzamento per allestire una rosa competitiva.

​L’obiettivo della guida tecnica di Mister Costa sarà duplice:

​Valorizzare il talento dei nostri giovani atleti attraverso allenamenti intensi e metodologie di massimo livello.

​Consolidare lo spirito di squadra e i valori sani dello sport che da sempre contraddistinguono la nostra affiliazione con la SSC Bari Generation.

​A Tommaso, da parte di tutta la famiglia dell’Academy Siderno, va il più caloroso “in bocca al lupo” per questa nuova e stimolante avventura sulla nostra panchina!“, conclude l’ASD Academy Siderno.