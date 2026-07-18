L’artista reggina Antonia De Salvo torna a Brera con l’opera “Amabile Lussuria” | FOTO

Antonia De Salvo torna protagonista a Brera. La celebre cornice milanese ospita ancora una volta l’universo espressivo dell’artista reggina d’adozione, che porta in mostra una delle sue opere più intime e dirompenti: Amabile Lussuria (2007, acrilico su tela, 70×120 cm). Il quadro sarà esposto fino al 1 settembre alla galleria Mede4Art, dove il pubblico potrà avvicinarsi a un’opera che chiede di essere ascoltata e compresa attraverso una fitta rete di rimandi sensoriali, musicali e spirituali.

L’arte di De Salvo non ha mai seguito un unico binario. Come racconta l’artista stessa, ogni sua opera nasce legata a un brano musicale amato e a una sua poesia: il colore ha bisogno della musica per vibrare e delle parole per respirare. Amabile Lussuria rappresenta l’apice di questa sintesi, in cui l’atto pittorico diventa un rito sacro e carnale.

L’opera è stata realizzata interamente con il corpo, senza pennelli: De Salvo ha cercato un contatto diretto tra la propria pelle, il colore e la tela, e le forme che emergono rivelano l’impronta guidata dei suoi seni. A scandire il ritmo delle mani sull’acrilico sono state le note di Echoes, la celebre traccia dell’album Meddle dei Pink Floyd (1971), con i suoi suoni sottomarini e gli assoli che evocano il volo dell’albatro sul mare.

Nella parte inferiore del quadro, una rappresentazione antropomorfa celebra la passione terrena: corpi nudi, elementi maschili e femminili che si scambiano baci, odori, luce. Salendo lungo l’asse verticale, i confini della materia si sciolgono e maschile e femminile si fondono in un’armonia superiore.Emerge qui il nucleo filosofico dell’artista: la lussuria non come colpa, ma come forza sacra — energia vitale che, unendo gli opposti, si purifica in passione trascendentale e unione con il Divino. Il percorso visivo diventa così un percorso interiore, dal corpo alla luce, dalla lussuria all’ ‘amabile’.

Con questa esposizione, De Salvo non porta al pubblico soltanto un dipinto, ma la propria filosofia di vita. Amabile Lussuria si conferma un manifesto di coraggio e vitalità: il personalissimo “Echoes” di un’artista che continua a far vibrare le corde più profonde dell’anima e della materia.