L’arte che esce dalla tela: Silvana Surace porta a Polistena la rivoluzione dei volumi

La pittura, tradizionalmente, vive sulla superficie di una tela. Quella di Silvana Surace, invece, rompe i confini del quadro, acquista profondità e invita lo spettatore a entrare nell’opera. È questa la cifra che ha reso l’artista palmese conosciuta come “l’artista dei volumi”, protagonista della mostra personale “L’Arte dei Volumi”, che sarà inaugurata sabato 18 luglio alle ore 18.00 presso il suggestivo Salone delle Feste di Polistena e resterà aperta fino al 22 luglio, dalle 17.30 alle 21.00, con ingresso libero.

Originaria di Palmi, dove è nata nel 1972, Silvana Surace è oggi conosciuta come “l’artista dei volumi”, un appellativo conquistato grazie a una ricerca pittorica che ha saputo rompere gli schemi della tradizione. Autodidatta, ha iniziato a dipingere fin da giovanissima, lasciandosi ispirare dai paesaggi della Costa Viola. Già in adolescenza partecipava a mostre collettive, rivelando un talento che negli anni è maturato fino a renderla una delle interpreti più originali della pittura tridimensionale contemporanea.

La sua cifra stilistica è rappresentata proprio dai volumi, rilievi che conferiscono alle opere una sorprendente profondità e trasformano la superficie della tela in uno spazio vivo. Una scelta che non nasce da un semplice esercizio tecnico, ma da una precisa esigenza espressiva. Ogni quadro racconta il suo mondo interiore, attraversato da una continua ricerca emotiva. La tridimensionalità diventa così il simbolo del desiderio di andare incontro all’altro, di comunicare ciò che le parole spesso non riescono a dire.

Per Silvana Surace l’arte è una forma di dialogo silenzioso. I colori accesi, la ricchezza dei dettagli e il continuo intreccio tra pieni e vuoti custodiscono messaggi che chiedono di essere scoperti. Dietro ogni opera si cela una riflessione che invita il visitatore a fermarsi e interpretare. Determinante nel suo percorso è stata l’influenza di Vincent Van Gogh, maestro che l’ha affascinata per la forza materica delle sue pennellate e per la capacità di trasformare il colore in sentimento. Da quella lezione Silvana Surace ha sviluppato un linguaggio del tutto personale, che negli anni le ha permesso di ottenere numerosi riconoscimenti e di esporre in mostre nazionali e internazionali, raccogliendo il consenso della critica e del pubblico.

Il vernissage sarà arricchito dalla presenza del Maestro d’Arte Luciano Tigani, artista polistenese, e dall’intervento del prof. Marcello Anastasi, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo “M. Guerrisi – V. Gerace” di Cittanova, che offrirà una lettura critica del percorso artistico dell’autrice. “L’Arte dei Volumi” si presenta così come un invito a vivere la pittura con uno sguardo nuovo. Non semplicemente osservare un quadro, ma entrarvi dentro, lasciandosi guidare dalla materia e dalle emozioni che prendono forma sulla tela. Un’esperienza che conferma Silvana Surace tra le voci più originali del panorama artistico contemporaneo, capace di trasformare il volume in un linguaggio universale.