L’annuncio di Mastella: “chiedo di pregare per me, sono malato”

Un momento di forte commozione ha segnato a Benevento la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie. Davanti alla basilica gremita di fedeli, il sindaco Clemente Mastella ha parlato pubblicamente delle proprie condizioni di salute, pronunciando parole che hanno profondamente colpito i presenti. Il passaggio più forte è arrivato quando Clemente Mastella, visibilmente emozionato, si è rivolto direttamente ai presenti. Il sindaco di Benevento ha detto: “a tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”.

La reazione dei fedeli: silenzio e applauso di incoraggiamento

La dichiarazione del sindaco ha “gelato” i tanti fedeli presenti nella basilica. Dopo le parole di Mastella, è seguito qualche attimo di silenzio, segno dello stupore e della partecipazione emotiva dei presenti. Poi, nella basilica gremita, è scoppiato un applauso di incoraggiamento. Un gesto spontaneo che ha accompagnato il momento e ha espresso vicinanza al sindaco di Benevento dopo l’annuncio pubblico della malattia. L’alternanza tra silenzio e applauso racconta la forza emotiva della scena. La comunità, riunita per la festa della Madonna delle Grazie, ha reagito con rispetto e sostegno a una confessione che ha toccato direttamente la dimensione personale del primo cittadino.