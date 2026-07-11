Lamezia Terme, prima assemblea di Futuro Nazionale. Sasso: “oltre 5.000 iscritti in Calabria, nessun abbandono”

“Grande partecipazione a Lamezia Terme per la prima assemblea politica di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, che ha riunito oltre 400 persone in una sala d’albergo gremita ai limiti della capienza”. A rivendicare il successo dell’iniziativa è il deputato Rossano Sasso, dirigente nazionale di Futuro Nazionale con Vannacci, che ha parlato di un appuntamento importante per la costruzione della struttura territoriale del partito in Calabria. L’incontro arriva in una fase caratterizzata da un forte dibattito interno al movimento calabrese, dopo le recenti polemiche legate alle dinamiche organizzative e alle adesioni al partito.

Lamezia Terme al centro del progetto territoriale di Futuro Nazionale

L’assemblea di Futuro Nazionale a Lamezia Terme è stata indicata dai vertici del movimento come un passaggio fondamentale per definire il futuro assetto organizzativo sul territorio. Accanto a Rossano Sasso erano presenti il prof. Rinaldi e il neo-commissario regionale Domenico Furgiuele, recentemente nominato alla guida del coordinamento calabrese del partito. Secondo quanto dichiarato da Sasso, l’incontro è servito a gettare le basi per una nuova fase di organizzazione territoriale, valorizzando il lavoro svolto dai comitati che hanno accompagnato la crescita del movimento.

La replica sulla vicenda dei 600 iscritti che avrebbero lasciato il partito

Uno dei temi affrontati da Rossano Sasso riguarda le notizie circolate nelle ultime ore relative a un presunto abbandono di 600 iscritti da parte dei Comitati 144 e 1067 di Lamezia Terme. “A tal proposito smentisco categoricamente le voci che parlano di iscritti che avrebbero abbandonato il partito, evidentemente chi ha pubblicato questa notizia non ha adempiuto al primo obbligo deontologico di un giornalista professionista che è quello di verificare le fonti”, afferma Sasso.

Futuro Nazionale in Calabria: “Oltre 5.000 iscritti e militanti veri”

Nel suo intervento, il deputato ha sottolineato il numero degli iscritti raggiunto dal movimento in Calabria, descrivendo la partecipazione all’assemblea di Lamezia Terme come una dimostrazione del radicamento sul territorio. “La Calabria oggi conta oltre 5.000 iscritti, militanti veri e non farlocchi e oggi ne abbiamo visti tanti”, dichiara Rossano Sasso. Secondo il dirigente nazionale, l’incontro ha rappresentato anche l’occasione per accogliere nuovi amministratori locali che hanno scelto di aderire a Futuro Nazionale. “Abbiamo salutato inoltre numerosi amministratori comunali che hanno aderito a Futuro Nazionale, tra questi in particolare due consiglieri comunali e un assessore di una grande città come Lamezia Terme“, aggiunge Sasso.

La costruzione della nuova classe dirigente del movimento

L’obiettivo indicato dai vertici regionali e nazionali di Futuro Nazionale è ora quello di proseguire il percorso di strutturazione politica attraverso nuovi organismi e competenze. Secondo quanto annunciato da Rossano Sasso, nelle prossime settimane il movimento procederà alla creazione dei dipartimenti tematici, strumenti pensati per organizzare il lavoro politico sui diversi settori di interesse pubblico. “Nelle prossime settimane – conclude Sasso – provvederemo infine ad organizzare anche i dipartimenti tematici del partito e sono certo che saranno in tanti dalla Calabria a dare un importante contributo per costruire la futura classe dirigente di Futuro Nazionale”.