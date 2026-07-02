Lamezia Channel Awards 2026, sarà Vincenzo Iaquinta il testimonial d’eccezione della seconda edizione

Vincenzo Iaquinta, campione del mondo con la Nazionale italiana di calcio nel 2006, sarà il testimonial d’eccezione della seconda edizione dei Lamezia Channel Awards. La presenza dell’ex attaccante azzurro è stata annunciata ieri pomeriggio, presso l’O’Clock Lounge Bar, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, in programma martedì 7 luglio, alle 18:00, nella prestigiosa cornice del salone dell’Audi Zentrum Calabria.

Sport, ma soprattutto memoria, legame al territorio, inclusione e giovani: sono state queste le tematiche al centro dell’incontro, intenso, a tratti emozionante e profondamente sentito. Nel corso della conferenza è emerso con forza il valore di uno sport che non è soltanto competizione, ma anche sacrificio, educazione, passione e memoria. La memoria di chi, nel corso degli anni, ha contribuito a scrivere pagine importanti dello sport lametino e che oggi continua a vivere attraverso il ricordo e l’esempio.

Dopo il successo della prima edizione, gli organizzatori Pasqualino Rettura ed Eugenio Mercuri, rispettivamente direttore responsabile ed editore delle pagine social Lamezia Channel, hanno ribadito la volontà di trasformare i Lamezia Channel Awards in un appuntamento fisso, nato con l’obiettivo di dare voce anche a quelle discipline che troppo spesso vengono considerate “minori”, ma che ogni giorno raccontano storie straordinarie di impegno e dedizione.

Autorità sportive e istituzionali presenti alla conferenza

Alla conferenza stampa hanno preso parte numerose autorità del mondo sportivo e istituzionale: l’assessore comunale allo Sport Salvatore Pirelli, il fiduciario territoriale CONI di Lamezia Terme Sergio Servidone, il consigliere regionale FITP Antonio Caroleo, il vicepresidente regionale della Federazione Italiana Tiro con l’Arco Franco Sesto, il consigliere nazionale Area Sud Beach Soccer Salvatore D’Augello e Francesco Scarpino, presente nella doppia veste di presidente della Gascal e delegato provinciale FGI di Catanzaro e Vibo Valentia, ma anche legato in maniera particolare a uno dei riconoscimenti che saranno assegnati durante la serata.

Curioso e significativo un dettaglio evidenziato proprio in conferenza stampa: la presenza di tre assessori allo Sport di epoche diverse. Accanto all’attuale assessore Pirelli, erano presenti anche l’ex assessore Luisa Vaccaro e l’ex assessore Franco Sesto, a testimonianza di un percorso condiviso che negli anni ha visto amministrazioni differenti unite dall’amore per lo sport cittadino.

I premi alla memoria cuore dell’edizione 2026

Il momento più intenso della conferenza è stato senza dubbio quello dedicato ai premi alla memoria, autentico cuore dell’edizione 2026. Riconoscimenti che non rappresentano semplicemente un nome inciso su una targa, ma il desiderio di custodire e tramandare storie che hanno lasciato un segno profondo nella comunità sportiva lametina.

Saranno infatti assegnati il Premio Gian Maria Cataldi, storico giornalista sportivo profondamente legato alla Vigor Lamezia, ricordato con grande commozione dalla figlia Eugenia; il Premio Pepè Dattilo, dedicato all’indimenticato ex presidente della Vigor Lamezia; il Premio Albertina Barillaro, simbolo della ginnastica ritmica calabrese negli anni Ottanta, ricordata attraverso il toccante intervento del figlio Francesco Scarpino; il Premio Giorgio Gatto, omaggiato dal nipote Francesco Ferraiuolo; il riconoscimento in memoria degli otto ciclisti, alla presenza del presidente dei Lamezia Bikers Bernardo Marasco, e il premio per i sessant’anni di storia del Volo Virtus Lamezia, rappresentato da Giampiero Scarpino.

Dalla carriera allo Sportivo dell’Anno: spazio anche alla giuria popolare

Accanto ai premi commemorativi saranno consegnati anche il Premio alla Carriera, il riconoscimento “Una vita per lo sport”, il Premio Imprenditore per lo Sport, dedicato alle realtà imprenditoriali che sostengono concretamente il movimento sportivo locale, e infine il premio più atteso: quello destinato allo Sportivo dell’Anno, decretato grazie ai voti della giuria popolare, grande novità di questa seconda edizione.

Sono state centinaia le email ricevute dagli organizzatori, segno di una partecipazione sempre più ampia da parte della città. Durante la conferenza stampa, guidata dalla giornalista Jessica Mastroianni, è stata inoltre rivelata la presenza del testimonial d’eccezione che impreziosirà ulteriormente la serata: Vincenzo Iaquinta, campione del mondo con la Nazionale italiana di calcio nel 2006. L’appuntamento con la seconda edizione dei Lamezia Channel Awards è fissato per martedì 7 luglio, alle 18:00, nel salone dell’Audi Zentrum Calabria.