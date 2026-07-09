L’A2 Salerno-Reggio Calabria chiude per il disinnesco di un ordigno bellico | DATA e TRATTO

Per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico in piena sicurezza, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio si renderà necessaria la chiusura al traffico del tratto della A2 “Autostrada del Mediterraneo” compreso tra gli svincoli di Mileto e Rosarno in provincia di Reggio Calabria. Il provvedimento sarà in vigore in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 01:00 alle ore 07:00 di domenica 19 luglio, fatte salve eventuali diverse esigenze che dovessero essere rappresentate dal Genio Militare e che saranno opportunamente comunicate. Per garantire la fluidità del traffico durante le ore di chiusura, saranno operativi appositi percorsi alternativi.

I veicoli in transito in direzione Nord saranno obbligatoriamente deviati con uscita allo svincolo di Rosarno. I mezzi pesanti dovranno proseguire lungo la SS 682 “Jonio-Tirreno”, la SS 106 “Jonica” e la SS 280 “dei Due Mari”, per poi rientrare in A2 allo svincolo di Lamezia Terme. I veicoli leggeri potranno, in alternativa, utilizzare la viabilità locale per raggiungere la SS 18 e proseguire verso Nord, con possibilità di rientro in autostrada agli svincoli di Mileto o Sant’Onofrio.

Per chi viaggia in direzione Sud, la circolazione sarà gestita in base alla tipologia di veicolo: i mezzi pesanti di lunga percorrenza dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lamezia Terme, proseguendo lungo la SS280 “dei Due Mari”, la SS106 “Jonica” e la SS682 “Jonio-Tirreno” fino al rientro in A2 presso lo svincolo di Rosarno. Per i veicoli leggeri, invece, è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Onofrio, con prosecuzione lungo la SS18 “Tirrena Inferiore” fino al rientro in A2 allo svincolo di Rosarno.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.