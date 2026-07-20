La vicenda Castore accende il Consiglio Comunale di Reggio Calabria: “vergognatevi, ma come vi permettete?”

Si accende subito il Consiglio Comunale al primo punto all’ordine del giorno della seconda seduta dell’era Cannizzaro. Argomento caldo: Castore. Nello specifico “Affidamento in house providing alla Società Castore spl s.r.l. dei servizi di global service del comune di Reggio Calabria”. Più nel dettaglio, la proroga al 31 dicembre dei servizi. Ad inizio discussione del punto, diatriba tra Versace e il Dirigente Consiglio: “Sindaco, qua c’è un problema di burocrazia, che si palesa già dalla passata consiliatura. I dirigenti non vengono in Consiglio Comunale, il confronto è difficile così” ha detto Versace, replicando poi nuovamente alla difesa e alle precisazioni del dirigente. Sul tema Castore, sia lui che Romeo hanno fatto notare: “mesi fa la Minoranza, oggi Maggioranza, diceva che si sarebbe dovuto risolvere il problema, chiedeva che si trovasse una soluzione. Ora, dopo due mesi, ci ritroviamo invece con l’ennesima proroga al 31 dicembre”.

I due interventi hanno sollevato la replica del Consigliere di Maggioranza Colella: “quella che fate è una polemica sterile, già dopo i primi due interventi. Discutiamo di questa cosa quando invece dovevamo semplicemente alzare la mano e votare sì, solo questo, sul tema Castore”.

Ha preso la parola in merito anche il Consigliere Quartuccio: “voteremo sì, ovviamente voteremo sì, ma è anche necessario ricordare in quale condizioni erano le società in house anni fa, con gli operai di Multiservizi sui tetti. Oggi Castore cammina bene, ma potrebbe camminare meglio”.

Sulla vicenda ha deciso di intervenire anche Daniele Romeo, Consigliere di Reggio Futura: “condivido l’intento bipartisan su Castorea, ma ho sentito polemiche sui dirigenti. Beh, i dirigenti li nomina la Maggioranza e qui ce n’era una prima di questa”.

Giuseppe Marino ha accolto l’invito di Cannizzaro a lavorare insieme sul tema Castore: “vediamoci in settimana, da parte del PD e di tutta la Minoranza c’è la volontà a lavorare insieme”.

L’intervento di Romeo che fa arrabbiare Cannizzaro

“Noi dalla parte di Castore ci siamo sempre stati, anche quando eravamo i soli ad esserci”. Così Carmelo Romeo, Capogruppo de La Svolta in Consiglio Comunale a Reggio Calabria, interviene durante il primo punto affrontato quest’oggi nel corso della prima seduta ordinaria della nuova assise cittadina. “È bene ricordare a tutti – prosegue Romeo – che Castore nasce per espressa volontà politica dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Falcomatà, la quale, al momento del proprio insediamento, trovò la ex Multiservizi in fase di fallimento, con i lavoratori già licenziati e in protesta dentro e fuori dal Palazzo comunale. In questi anni l’Amministrazione, con determinazione e lungimiranza, nonostante si trovasse in un periodo complicatissimo dal punto di vista finanziario, in pieno piano di riequilibrio, compiendo una scelta che quindi ha un doppio valore politico, ha programmato e realizzato tutti i passaggi necessari per dare forza e slancio al percorso inaugurato con la nuova società, mettendola in sicurezza sul piano finanziario e dei servizi, salvaguardando e ampliando progressivamente i livelli occupazionali”.

“Riguardo all’ultimo odierno capitolo della vicenda – chiarisce il Capogruppo – occorre precisare che il contratto decennale di Castore scadeva lo scorso 21 aprile, in piena campagna elettorale. In quel momento, come Giunta, abbiamo scelto di concedere la proroga massima consentita dalla legge, ossia tre mesi, fino a luglio. Nel mese di maggio avevamo già predisposto un’ulteriore proroga di sei mesi, fino al 31 dicembre, da approvare in Consiglio Comunale, ma i Revisori dei Conti non hanno dato parere favorevole non riscontrando il carattere di urgenza. In quella stessa seduta, i consiglieri di centrodestra, oggi maggioranza, ci hanno attaccati sostenendo che, in caso di loro vittoria, dal giorno successivo alle elezioni si sarebbero messi al lavoro per garantire a Castore un nuovo contratto decennale. Sono passati 60 giorni, non hanno mosso un dito in tal senso e si presentano oggi in aula con una proroga camuffata da nuovo affidamento di soli sei mesi, fino a dicembre, facendo esattamente quello che avevamo proposto noi prima del voto”.

“Ecco perché le preoccupazioni sono assolutamente legittime, alla luce di un percorso importante costruito in questi anni e che prosegue oggi con un provvedimento che, nei fatti, è soltanto una fotocopia del contratto precedente. Rispedisco quindi al mittente i toni usati dal sindaco Cannizzaro e non mi vergogno affatto di chiedere cosa succederà a Castore dal primo gennaio: anzi, lo ribadisco pubblicamente e con estrema forza”.

Cannizzaro: “pensavo che avremmo votato in un minuto, invece…”

Il Sindaco ha deciso di intervenire in merito: “pensavo che il punto potesse essere approvato in un minuto, invece si è aperto un dibattito. Consigliere Versace, dovrebbe essere contento di essere stato rieletto, invece denoto un po’ di nervosismo. E’ la seconda volta che vedo il Dirigente Consiglio, non la conosco ancora bene, ma se l’avete confermata dopo questi dieci mesi ritengo che abbia le competenze. Se non sarà così, sarà spostata a fare altro. Il Sindaco comprende perché questa città soffre, perché avete confermato, con i vostri interventi, lo scollamento tra politica e apparato amministrativo. Avete attaccato voi direttamente i dirigenti. Io in campagna elettorale sono stato il primo a dire che verranno valutati i singoli dirigenti, a prescindere dalle tessere di partito”.

“Oggi Romeo dice che parla a nome di Castore, ma se noi oggi lavoriamo a questa soluzione è perché lei e il suo Sindaco avete avuto la responsabilità di portarci a questa situazione. La responsabilità è vostra e solo vostra, come vi permettete di parlare di precarietà? Vergognatevi, per come vi ponete nei confronti dei lavoratori. Io mi sono posto bene all’inizio, quindi non cercate lo scontro al primo punto all’ordine del giorno. Ve lo dico subito: se cercate lo scontro, andiamo a nozze”.

Al termine dell’intervento del Sindaco, il punto è stato approvato all’unanimità. Approvata dunque la proroga dei servizi. Di seguito l’intervento di Cannizzaro.