La vela giovanile protagonista a Reggio Calabria: sul Lungomare il Meeting FIV

Una giornata di sole, sport e grande entusiasmo ha accompagnato il Meeting Scuola di Vela della Federazione Italiana Vela, ospitato nello storico impianto sportivo del Circolo Velico Reggio, sulla riviera del Lungomare Falcomatà. L’evento ha trasformato il litorale reggino nel centro della vela giovanile, richiamando numerosi giovani atleti, istruttori e famiglie. Gli equipaggi arrivati a Reggio Calabria provenivano da tutta la Calabria e dalla Basilicata. Al di là della sana competizione in acqua, la manifestazione ha posto al centro il significato più profondo dello sport e l’importanza dello stare insieme. La giornata si è trasformata in una festa dell’inclusione, dell’amicizia e della crescita personale, facendo emergere i valori fondamentali promossi dalla vela.

Tra questi, lo spirito di squadra e il rispetto per gli avversari, per le regole e per l’ambiente marino. Grande attenzione anche alla fiducia e alla determinazione, competenze che i giovani velisti sviluppano affrontando il vento e le onde, e alla condivisione di un’esperienza capace di unire realtà sociali e territoriali differenti.

Una vetrina per Reggio Calabria

Il Meeting ha rappresentato anche una straordinaria vetrina per il territorio. Atleti, istruttori e famiglie giunti in città per l’occasione hanno potuto ammirare una Reggio Calabria accogliente e dal fascino unico, incastonata tra il blu dello Stretto e la maestosità del paesaggio urbano.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato il presidente del Circolo Velico Reggio, Carlo Colella: “Vedere così tanti ragazzi e famiglie affollare la nostra storica sede sul lungomare e vivere il mare con questa energia e passione è per noi motivo di immenso orgoglio. Questa manifestazione evidenzia l’immenso valore dei programmi promossi dalla Federazione Italiana Vela dedicati ai più giovani, progetti che i nostri circoli accolgono sempre con enorme entusiasmo e dedizione per trasmettere l’amore per il mare e lo sport. Reggio Calabria si conferma una città meravigliosa, uno scenario unico dove il mare non si contempla soltanto, ma si vive veramente in tutta la sua bellezza e vitalità”.

L’evento si è chiuso con un bilancio ampiamente positivo, confermando il ruolo centrale dello storico circolo cittadino nella promozione della vela, dei valori sportivi e del territorio reggino.