La stoccata di Tajani al ‘Campo Stretto’: “da che parte stanno su Russia e Ucraina?”

“Alla sinistra pongo una domanda” e “vorrei sapere dal ‘Campo stretto’, visto che il Campo largo non l’ho visto sul palco di Napoli, c’è solo una sinistra? Loro da che parte stanno? Da quella della democrazia, accanto all’Ucraina invasa, o della Russia e della Cina, regimi autoritari?“. Ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera. “E’ cruciale che rispondano con una sola voce se vogliono essere un’alleanza – continua – L’Italia non può avere un governo filorusso.

E’ in gioco la nostra credibilità internazionale. Una risposta ambigua spaventerebbe gli alleati, ci isolerebbe, sarebbe un danno gravissimo per il nostro sistema Paese“.