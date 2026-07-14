La scalinata del Waterfront di Reggio Calabria diventa la “Scalinata dei Poeti” con gli incontri “Il libro del venerdì” | INFO

A partire dal 3 luglio e proseguendo fino alla fine di agosto, si stanno tenendo ogni venerdì sera alle 21.30, nel suggestivo scenario della scalinata del Waterfront (recentemente battezzata “Scalinata dei Poeti”) di Reggio Calabria gli incontri letterari denominati “Il libro del venerdì“, organizzati dal Circolo Culturale “Ibis Rosso” in collaborazione con il Centro Studi “Il Chirone”. Gli incontri, presentati e moderati dal prof. Domenico Rosaci, sono di volta in volta dedicati a un libro diverso, scelti fra alcuni capolavori della letteratura mondiale, e accomunati dal filo rosso della riflessione sul rapporto dell’uomo con la società contemporanea.

I primi tre incontri, dedicati rispettivamente a “Lo Straniero” di Albert Camus, “Il male oscuro” di Giuseppe Berto e “La Fattoria degli animali” di George Orwell hanno coinvolto il pubblico presente in interessanti discussioni relative a diversi aspetti del vivere contemporaneo, dalle relazioni interpersonali al rapporto con sé stessi, dalla cultura di massa alla politica, e il prossimo incontro di venerdì 17 luglio, dedicato al romanzo “Cecità” di José Saramago, promette di introdurre altri elementi di altrettanto interesse.

Le altre date previste sono quelle del 24 luglio (“Il Processo” di Franz Kafka), 14 agosto (“Il Deserto dei Tartari” di Dino Buzzati), 21 Agosto (“Il Soccombente” di Thomas Bernhard) e 28 agosto “Fiori per Algernon” di Daniel Keyes).

L’iniziativa è pensata per rendere punto di incontro vivace e intelligente questo bel luogo della città, riportando la cultura e la condivisione delle idee in mezzo alla gente, nelle nostre splendide sere di estate.