La Regione Calabria approva una serie di provvedimenti: via libera a Superscienceme2026, Tis fino a dicembre e Mese dei Bronzi di Riace | DETTAGLI

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta di ieri sera, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha adottato l’atto d’indirizzo per il sostegno alla realizzazione del progetto “Superscienceme2026 – La notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Calabria”. L’evento prevede una serie di iniziative con finalità di divulgazione scientifica e attrazione turistica, che culmineranno nell’evento conclusivo in programma per il 25 settembre 2026. I beneficiari, nonché i realizzatori dell’evento, sono il Cnr Calabria e gli Atenei calabresi: Università della Calabria di Cosenza, Università Magna Graecia di Catanzaro e Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’esecutivo ha poi deliberato altri tre provvedimenti dell’assessore alle Politiche per il Lavoro e Formazione professionale, Turismo e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese.

Con uno dei provvedimenti è stato disposto di dare indirizzo al Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive affinché proceda alla concessione della prosecuzione, fino al 31 dicembre 2026, dei Tirocini di inclusione sociale, Tis, in favore degli enti soggetti all’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, Cosfel, al fine di consentire il completamento delle procedure assunzionali. Il Dipartimento dovrà inoltre definire, con apposito provvedimento amministrativo, i criteri e le modalità che gli enti dovranno rispettare per ottenere la concessione della prosecuzione dei tirocini di inclusione sociale.

Protocollo con Invitalia per sviluppo, attrattività e innovazione

Adottato anche lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e Invitalia per lo sviluppo imprenditoriale, l’attrattività e l’innovazione in Calabria. Il protocollo, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, si rende necessario al fine di favorire l’attuazione coordinata delle politiche regionali di sviluppo, in coerenza con il quadro delle politiche nazionali e con gli indirizzi dell’Unione Europea in materia di competitività, innovazione e sviluppo industriale.

Tra gli altri obiettivi dell’intesa vi sono il rafforzamento dell’attrattività della Calabria per investimenti produttivi qualificati; l’integrazione degli strumenti regionali, nazionali ed europei a sostegno dello sviluppo d’impresa; il sostegno alla crescita di start-up, piccole e medie imprese innovative e filiere produttive strategiche; il sostegno alla realizzazione di investimenti pubblici e progetti integrati di sviluppo territoriale; il rafforzamento dell’ecosistema regionale dell’innovazione, della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico.

Turismo, via al Mese dei Bronzi di Riace 2026

In materia di Turismo è stato dato il via al Programma di interventi per la celebrazione del Mese dei Bronzi di Riace 2026, proposto dalla direzione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il programma, in attuazione della legge regionale 19/23 sull’istituzione del “Mese dei Bronzi di Riace”, da tenersi ogni anno nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 16 agosto, prevede l’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali sul territorio regionale, la promozione di itinerari storico-turistici, la realizzazione di performance con pubblicazioni video/digitali, con mostre dedicate alla scoperta, alla storia e alla valorizzazione dei Bronzi di Riace nel loro contesto territoriale, l’organizzazione di concerti di elevata qualità e di un evento celebrativo conclusivo. Gli eventi saranno distribuiti uno per ciascuna Provincia e almeno per la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Su proposta dell’assessore all’Istruzione, Sport e Politiche per i giovani, Eulalia Micheli, è stato approvato il Piano regionale degli interventi per il diritto allo studio, annualità 2026, riferito all’anno scolastico 2026-2027. Il Piano mira a garantire l’effettività del diritto all’istruzione e l’uguaglianza sostanziale nell’accesso ai servizi scolastici essenziali: mensa, trasporto e assistenza specialistica. La copertura finanziaria prevista è di 5.497,440 euro.

Welfare, voucher per i servizi estivi dei minori con disabilità

La Giunta, infine, su indicazione dell’assessore al Welfare, Pasqualina Straface, ha deliberato la scheda progettuale d’intervento denominata “La mia estate”, con la quale l’Amministrazione regionale intende finanziare un contributo economico a favore di soggetti con disabilità residenti in Calabria attraverso il Fondo nazionale Politiche sociali. La gestione e l’erogazione della misura saranno affidate agli Ambiti territoriali sociali, mediante voucher destinati alla frequenza dei servizi estivi per l’anno 2026.

Il contributo è finalizzato alla copertura, totale o parziale, delle spese sostenute dalle famiglie per la partecipazione dei figli minori, o comunque in età scolare compresa tra i 6 e i 19 anni, alle attività organizzate durante il periodo estivo da centri estivi diurni, servizi socio-educativi territoriali e centri o professionisti che svolgono funzioni educative, ricreative e di inclusione. I voucher saranno utilizzabili per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 settembre 2026, con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2026, e sono finalizzati a sostenere e potenziare i servizi socio-educativi territoriali, i centri estivi e i centri con funzioni educative e ricreative che realizzano attività a favore dei minori, con particolare attenzione ai minori con disabilità.

La delibera stabilisce inoltre che la partecipazione ai centri e alle attività aggregative finanziati dalla misura integra, senza sostituirli, gli interventi educativi, riabilitativi e socio-sanitari già previsti nei progetti individualizzati predisposti dai competenti servizi, contribuendo così a rafforzare i percorsi di inclusione e di sostegno alle famiglie.