“La monetazione della contea di Calabria e Sicilia nell’epoca di Ruggero I”, incontro a Reggio con il Prof. Castrizio ed il dott. Aricò

Nell’ambito degli incontri sul tema “La percezione del tempo tra Antico Moderno e Contemporaneità” promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con la Biblioteca “Pietro De Nava” giovedì 9 luglio presso la Sala Giuffrè della Biblioteca alle ore 17:15 si terrà un incontro dedicato alla storia del Medioevo in Calabria e Sicilia. “La monetazione della contea di Calabria e Sicilia nell’epoca di Ruggero I” è il tema della conversazione del Dott. Rocco Aricò, Dottore di ricerca presso l’Università di Messina; dal 2023 Ricercatore di Numismatica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina e insegnante di Numismatica Medievale presso il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale di Noto. Il giovane studioso reggino ha affrontato l’argomento in un saggio che costituisce una revisione delle emissioni monetali normanne prodotte in Calabria e in Sicilia nella seconda metà dell’XI secolo. Dopo aver approfondito le vicende storiche del periodo, l’Autore analizzerà gli aspetti numismatici, dalle riforme monetali che hanno contraddistinto la fase della conquista normanna alle emissioni prodotte, modificando in molti casi le interpretazioni tradizionali, pubblicando tipi inediti, proponendo nuove letture di materiali già noti.

La sua ricerca ha l’obiettivo di rimuovere le incrostazioni culturali dovute a vecchie teorie non suffragate da prove, e di fornire nuove ipotesi che si accordino con i dati scientifici in nostro possesso. All’incontro interverrà il Prof. Daniele Castrizio, Ordinario di Numismatica presso il Dicam dell’Università di Messina. Introdurrà il prof. Amos Martino, Responsabile del Centro Studi Anassilaos “Glauco di Reggio”. Porterà i saluti la Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca.