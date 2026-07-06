La Fondazione Taormina definisce il cronoprogramma: gestione unitaria del patrimonio culturale e nuove regole per gli eventi

La Fondazione Taormina accelera sul piano operativo e definisce il proprio cronoprogramma per rendere più efficiente la gestione del patrimonio culturale cittadino, degli eventi e dell’immagine della città. A comunicarlo è il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, al termine di una nuova riunione con il Consiglio di amministrazione della Fondazione Taormina, convocata per verificare lo stato di avanzamento delle attività e individuare i prossimi obiettivi.

Fondazione Taormina, De Luca annuncia il cronoprogramma operativo

Il sindaco Cateno De Luca presenta la nuova fase della Fondazione Taormina come un passaggio decisivo per rafforzare servizi, organizzazione e valorizzazione del patrimonio cittadino. Dopo la riunione operativa con il Consiglio di amministrazione, sono stati individuati i principali ambiti di intervento: personale, patrimonio, gestione degli eventi, decoro urbano, comunicazione e tutela dell’immagine della città. De Luca dichiara: “Più servizi, regole chiare e valorizzazione del patrimonio: la Fondazione Taormina definisce il cronoprogramma! Nuova riunione operativa con il Consiglio di amministrazione della Fondazione Taormina per verificare lo stato di avanzamento delle attività e definire i prossimi obiettivi”.

Personale, al via i colloqui per rendere operativa la Fondazione

Uno dei primi passaggi indicati riguarda il personale. Nei prossimi giorni prenderanno il via i colloqui collegati agli avvisi pubblici già emanati. Si tratta di una fase considerata fondamentale per dotare la Fondazione delle professionalità necessarie e consentirle di funzionare a pieno regime. Il sindaco spiega: “personale: tra pochi giorni prenderanno il via i colloqui relativi agli avvisi pubblici già emanati, un passaggio fondamentale per dotare la Fondazione delle professionalità necessarie e renderla pienamente operativa”.

Palazzo dei Congressi, Palazzo Corvaja, Palazzo Duchi di Santo Stefano, Biblioteca e Villa Comunale verso la gestione unitaria

Il tema del patrimonio culturale di Taormina è al centro del cronoprogramma. Durante la riunione è stato definito il percorso per l’atto di indirizzo che consentirà l’assegnazione alla Fondazione di alcuni tra i luoghi più importanti della città. De Luca afferma: “Patrimonio: definito il percorso per l’atto di indirizzo che consentirà l’assegnazione alla Fondazione del Palazzo dei Congressi, di Palazzo Corvaja, di Palazzo Duchi di Santo Stefano, della Biblioteca e anche della Villa Comunale, così da avviare una gestione unitaria dei principali contenitori culturali della città.”

La gestione unitaria di Palazzo dei Congressi, Palazzo Corvaja, Palazzo Duchi di Santo Stefano, Biblioteca e Villa Comunale punta a superare la logica degli interventi separati e a costruire una strategia complessiva per la valorizzazione dei luoghi simbolo di Taormina. Per una città a forte vocazione turistica e culturale, la possibilità di coordinare spazi, programmazione e servizi può incidere direttamente sulla qualità dell’offerta. La Fondazione dovrebbe diventare il soggetto incaricato di garantire maggiore coerenza nella gestione dei contenitori culturali e nella promozione delle iniziative.

Eventi a Taormina, procedure chiare e tempi certi per l’utilizzo degli immobili comunali

Un altro punto centrale riguarda la gestione degli eventi. La Fondazione lavorerà alla definizione di una procedura chiara e trasparente per l’istruttoria delle richieste di utilizzo degli immobili comunali. L’obiettivo è evitare sovrapposizioni, garantire tempi certi e rendere più ordinata la programmazione. Il sindaco precisa: “Gestione degli eventi: avviata la definizione di una procedura chiara e trasparente per l’istruttoria delle richieste di utilizzo degli immobili comunali. Ogni istanza dovrà essere esaminata entro tempi certi, nel rispetto dell’ordine cronologico e con una programmazione condivisa, evitando sovrapposizioni e garantendo la massima trasparenza”.

Decoro urbano e brand Taormina, la Fondazione avrà un ruolo sugli allestimenti

La riunione ha affrontato anche il tema del decoro urbano e della tutela del brand Taormina. Secondo quanto annunciato da De Luca, si procederà alla modifica del regolamento comunale affinché la Fondazione possa esprimere una valutazione sugli allestimenti, sulla comunicazione visiva, sulla cartellonistica e sugli elementi di arredo urbano collegati agli eventi. Il sindaco dichiara: “Decoro urbano e tutela del brand Taormina: si procederà alla modifica del regolamento comunale affinché la Fondazione possa esprimere una valutazione sugli allestimenti, sulla comunicazione visiva, sulla cartellonistica e sugli elementi di arredo urbano legati agli eventi, con l’obiettivo di assicurare qualità estetica, coerenza e tutela dell’immagine della città”.