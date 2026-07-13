La Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro fa tappa a Reggio Calabria: “l’immigrato è ricattabile, così si forma il caporalato” | INTERVISTA

Oggi, lunedì 13 luglio, una delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è stata Reggio Calabria e in provincia per acquisire elementi informativi riguardanti il contrasto del caporalato e delle altre forme di sfruttamento del lavoro nell’ambito del comparto agricolo. Nel corso della mattinata si sono tenute, in Prefettura, delle audizioni con diversi rappresentanti delle Istituzioni e delle parti sociali. Successivamente, alcuni protagonisti della giornata sono stati intercettati per un’intervista.

Tino Magni, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, ha affermato ai giornalisti: “il caporalato è diffuso perché si fa la competitività sulla gente che lavora, quindi bisogna pagarli poco, avere discrezionalità sulla forza lavoro. E’ questo che bisogna combattere. Gli immigrati servono a questo paese, perché in tutti i settori c’è bisogno di queste persone, ma con un salario adeguato, una casa e un trasporto, che molto spesso non ci sono. Sono queste le cose che lo rendono ricattabile. E’ necessario che tutti, anziché fare propaganda, tengano conto che questa è una necessità del paese”.