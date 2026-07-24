La città di Messina aderisce all’iniziativa nazionale “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”

Domani, sabato 25 luglio, la città di Messina insignita della Bandiera Blu per il secondo anno consecutivo, aderisce all’iniziativa nazionale “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, promossa dalla Fondazione FEE Italia in occasione del World Drowning Prevention Day, la Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento istituita nel 2021 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a seguito della Risoluzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione globale dell’annegamento.

Seguendo le indicazioni dell’OMS e alla luce degli importanti risultati raggiunti nelle due precedenti edizioni, che hanno coinvolto milioni di persone, la Fondazione FEE Italia promuove per il terzo anno consecutivo una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla prevenzione degli annegamenti, in programma nella stessa giornata nelle oltre 250 località Bandiera Blu. Nell’ambito del Programma Bandiera Blu, la sicurezza dei bagnanti non rappresenta un tema collaterale, ma uno dei criteri fondamentali che tutti i Comuni insigniti del riconoscimento portano avanti con grande impegno. È pertanto fondamentale informare e sensibilizzare cittadini e turisti sulla cultura del salvamento, sulla prevenzione degli annegamenti e sui corretti comportamenti da adottare in mare.

La Fondazione FEE Italia promuove, in contemporanea in tutte le località Bandiera Blu, iniziative aperte alla cittadinanza

Per questo motivo, in occasione del World Drowning Prevention Day, la Fondazione FEE Italia promuove, in contemporanea in tutte le località Bandiera Blu, iniziative aperte alla cittadinanza e ai turisti, coinvolgendo istituzioni, associazioni ed enti impegnati nelle attività di prevenzione e soccorso, tra cui Guardia Costiera, Croce Rossa, Aziende sanitarie, Protezione Civile, Misericordia, assistenti bagnanti, associazioni balneari e operatori turistici. Le manifestazioni prevedono dimostrazioni pratiche sulla sicurezza e sul primo soccorso, attività di informazione dedicate alla prevenzione degli annegamenti e laboratori rivolti ai bambini.

A Messina la giornata sarà celebrata sul litorale di Santa Margherita

A Messina la giornata sarà celebrata sul litorale di Santa Margherita con un programma di iniziative dedicate alla sicurezza in mare, alla prevenzione e all’educazione dei cittadini. Il programma prenderà il via alle ore 16.00 con i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile. Interverranno l’assessore alle Politiche del mare Francesco Caminiti, rappresentanti della Capitaneria di Porto di Messina, della Protezione Civile, e della Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento. Seguirà la presentazione dell’Ordinanza Balneare, con l’illustrazione delle principali disposizioni previste per la stagione balneare e delle norme finalizzate alla sicurezza dei bagnanti.

A seguire, la dimostrazione delle operazioni di salvamento, a cura della Capitaneria di Porto di Messina, della Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento e della Protezione Civile, con: simulazione di intervento di salvataggio in mare; dimostrazione delle corrette procedure di soccorso; presentazione delle principali buone pratiche per una balneazione sicura; illustrazione delle dotazioni e delle tecniche utilizzate durante gli interventi di emergenza. Alle 17.00, “Il mare come spazio educativo e di comunità”, a cura della Messina Social City con laboratori educativi sulla sicurezza balneare; attività ludico-sportive sulla spiaggia; musica, animazione e intrattenimento; spazio giochi e momenti di socialità.

La Foundation for Environmental Education (FEE), fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro, registrata come charity nel Regno Unito e con sede centrale a Copenaghen, in Danimarca. È oggi presente in 85 Paesi dei cinque continenti e promuove programmi dedicati alla sostenibilità ambientale attraverso attività di educazione e formazione. La Fondazione FEE Italia, costituita nel 1987, gestisce a livello nazionale i programmi Bandiera Blu, Eco-Schools, Green Key, Spighe Verdi, Young Reporters for the Environment e Learning About Forest.

A sottolineare l’importanza della campagna informativa è il presidente della Fondazione FEE Italia, Claudio Mazza: “Quando, nel 2024, abbiamo promosso per la prima volta la campagna “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, volevamo verificare la capacità della nostra rete di fare massa critica su un tema così importante. Dopo tre anni, possiamo dire che questa capacità non solo esiste ma è cresciuta. Vedere oltre 250 Comuni mobilitarsi contemporaneamente su un obiettivo comune e fondamentale quale è la sicurezza in mare e al lago significa riuscire a dare una dimensione nazionale a un impegno che le amministrazioni portano avanti quotidianamente a livello locale: il 25 luglio non abbiamo centinaia di iniziative isolate, ma un’unica grande azione di prevenzione e informazione diffusa su tutto il territorio nazionale. Raggiungere milioni di persone nello stesso giorno, coinvolgendo cittadini e turisti presenti nelle località balneari da nord a sud, significa portare il messaggio della prevenzione esattamente nei luoghi e nei momenti in cui può essere più efficace”.

“Quando parliamo di annegamenti – prosegue Mazza – conosciamo i numeri degli eventi drammatici che purtroppo si verificano, ma esiste anche un dato sul quale si riflette forse troppo poco: quello delle migliaia di interventi effettuati ogni anno che, grazie all’azione della Guardia Costiera e degli assistenti bagnanti, evitano che una situazione di pericolo si trasformi in tragedia. La prevenzione degli annegamenti riguarda tutti noi e il modo in cui scegliamo di vivere il mare e le acque in sicurezza, conoscendone e rispettandone i rischi, così da trascorrere una vacanza in piena serenità”.