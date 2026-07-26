La Cattolica di Stilo riapre le sue porte al pubblico

Dopo un importante intervento di valorizzazione e tutela, la Cattolica di Stilo riapre finalmente le sue porte al pubblico. La riapertura, fissata per il 29 luglio 2026, rappresenta un momento di grande rilievo per il patrimonio storico, artistico e culturale della Calabria. Simbolo dell’architettura bizantina e testimonianza della ricca storia del territorio, la Cattolica torna ad accogliere visitatori, studiosi e appassionati, offrendo loro la possibilità di riscoprire uno dei luoghi più suggestivi della regione. L’edificio, con la sua caratteristica struttura in mattoni e le inconfondibili cupole, custodisce secoli di fede, arte e tradizione, raccontando l’incontro tra culture che ha segnato la storia del Mezzogiorno.

La riapertura è il risultato dell’impegno del Ministero della Cultura, dei Musei Italiani e della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, che hanno lavorato per restituire alla comunità un bene di straordinario valore, garantendone la conservazione e la piena fruibilità. L’evento rappresenta non solo il ritorno di un importante monumento nel circuito culturale nazionale, ma anche un’occasione per promuovere il turismo e valorizzare le eccellenze del territorio calabrese. La Cattolica si conferma così un punto di riferimento per chi desidera conoscere la storia, l’arte e l’identità della Calabria. Il 29 luglio 2026 sarà dunque una giornata speciale: un invito rivolto a cittadini e visitatori a varcare nuovamente la soglia di questo straordinario monumento, riscoprendone il fascino senza tempo e contribuendo a mantenerne viva la memoria per le future generazioni.