La Calabria si prepara al Vinitaly: il 15 luglio la presentazione delle tappe di Sibari e Reggio Calabria alla Cittadella regionale

Mercoledì 15 luglio, alle ore 11, nella sala conferenze del dodicesimo piano della Cittadella regionale, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle due edizioni calabresi di Vinitaly and the City: a Sibari, nel Parco Archeologico, dal 17 al 19 luglio e a Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà, l’8 e 9 agosto. All’incontro con la stampa interverranno l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, il direttore generale vicario di Veronafiere, Gianni Bruno, il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, e di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, il direttore del Dipartimento agricoltura della Regione Calabria, Giuseppe Iiritano, il direttore del Parco Archeologico di Sibari, Filippo Demma, ed il direttore generale di Arsac, Fulvia Caligiuri.