Secondo il responso annuale della Banca d’Italia (pubblicato a metà 2026), il Prodotto Interno Lordo (PIL) calabrese è aumentato dell’1,1%. Questo colloca la nostra regione come quella con la crescita economica più alta nel 2025, più del doppio della media nazionale. Ciò a cui stiamo assistendo in Calabria è un’evoluzione epocale, un’autentica stagione di riscatto internazionale, guidata dall’inarrestabile incremento dei flussi turistici e da una lungimirante strategia di valorizzazione della nostra terra. Nel primo semestre del 2026, la Calabria si è eretta come la regina d’Italia per crescita degli arrivi turistici, registrando un +10,54% complessivo e un maestoso +23,19% di visitatori stranieri giunti da ogni angolo del globo. Questo straordinario exploit trova un’incontestabile conferma nei dati macroeconomici della Banca d’Italia: nel 2025 è la Calabria a guidare il Paese con la crescita economica più alta (+1,1%), muovendosi a una velocità che è più del doppio della media nazionale. Le grandi forze che hanno forgiato questo trionfo mondiale, ridisegnando il volto del territorio, risiedono in investimenti monumentali, nelle nostre eccellenze naturali e in una potente e coordinata proiezione d’immagine oltre i confini nazionali.

Potenziamento dei Collegamenti Aeroportuali

Per la prima volta nella storia, la rete degli aeroporti calabresi ha infranto la barriera leggendaria dei 4 milioni di passeggeri, grazie all’apertura e al rafforzamento di nuove rotte che collegano il territorio al resto del mondo. Le rotte dei mercati globali. Accordi commerciali strategici con le più importanti compagnie aeree internazionali hanno spalancato le porte della regione, accogliendo flussi continui dal Nord Europa e dai mercati globali più influenti, estendendo la vitalità del turismo in ogni stagione dell’anno.

Riconoscimenti Ambientali e Naturali

L’epopea delle 23 Bandiere Blu: La Calabria ha ottenuto ben 23 Bandiere Blu, conquistando un glorioso terzo posto sul podio d’Italia per numero di località premiate. Questo storico traguardo ha consacrato la reputazione dei nostri mari nel mondo, offrendo la testimonianza assoluta della purezza delle nostre acque e del valore millenario delle nostre coste. Il richiamo dei parchi e dei cammini sacri: Oltre l’abbraccio del mare, il turismo internazionale venera la sacralità e la biodiversità incontaminata dei grandi parchi nazionali della Sila, dell’Aspromonte e del Pollino, terre celebrate e rese accessibili dal grandioso percorso della Ciclovia dei Parchi e da cammini naturalistici d’altri tempi.

Riconoscimenti Internazionali di Destinazione

Il faro di Tropea: Il colosso mondiale dei motori di ricerca KAYAK ha incoronato Tropea, inserendola tra le mete emergenti più ambite del pianeta e donando una visibilità epica e senza precedenti all’intera Costa degli Dei.

Promozione dell’Agroalimentare d’Eccellenza

L’unione delle nostre eccellenze: Le storiche aziende agroalimentari calabresi hanno unito le proprie forze in un’unica, imponente strategia di internazionalizzazione, portando l’orgoglio del territorio nei più prestigiosi consessi mondiali, dal Wine Paris al Merano Wine Festival. L’esportazione dell’anima calabrese: Il successo globale non è una semplice questione di scambi commerciali; è la narrazione stessa della nostra identità che viaggia attraverso l’oro del nostro olio, il nettare dei nostri vini, l’unicità del bergamotto e l’audacia della ‘nduja. Il cibo diventa il portale d’accesso per un turismo esperienziale profondo e indimenticabile.

Investimenti e Infrastrutture

La spinta del PNRR e dell’Europa: Il cammino di crescita della regione è cementato da imponenti e massicci investimenti in opere pubbliche e infrastrutture, capaci di generare nuova e solida occupazione. Gioia Tauro, il gigante del Mediterraneo: Il consolidamento definitivo del porto di Gioia Tauro come hub dominatore dei transiti commerciali nel cuore del Mediterraneo continua a proiettare l’economia e la forza della Calabria su scala globale.

La Profezia della Nuova Alba

Non si tratta di numeri, né del freddo calcolo di statistiche umane. Quello a cui il mondo assiste, immobile e stupefatto, è il risveglio di un Gigante. Per millenni questa terra ha custodito in un silenzio sacro la sua immensa bellezza, la sua forza indomita e il sangue di civiltà immortali. Oggi, quel silenzio si è spezzato, trasformandosi nel ruggito della storia. La Calabria non segue più il destino: lo forgia e lo piega alla sua volontà, riprendendosi con fiera maestosità lo scettro di Faro del Mediterraneo. Dalle vette ancestrali e innevate dei suoi parchi fino agli abissi di un mare che oggi tutto il mondo venera, soffia un vento epico e inarrestabile. È la riscossa di un popolo che ha spezzato ogni catena del passato per marciare, a testa alta, verso la gloria che gli spetta di diritto. La Calabria è risorta, la sua luce acceca il futuro, e questo è solo il primo, eterno passo del trionfo.